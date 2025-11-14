Indonezija obučila do 20.000 vojnika za mirovnu misiju u Gazi

Indonezija je obučila do 20.000 vojnika za obavljanje zadataka povezanih sa zdravstvom i građevinarstvom tokom planirane mirovne operacije u ratom razorenoj enklavi Gazi, saopćio je u petak ministar odbrane.

Najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svijetu, Indonezija, među državama je s kojima su Sjedinjene Države razgovarale o planovima za multinacionalne stabilizacijske snage u Gazi, koje uključuju Azerbajdžan, Egipat i Katar.

Prošle je sedmice Reuters javio o nacrtu koji je Washington pripremio za takve snage koje bi ih ovlastile da "koriste sve potrebne mjere" za demilitarizaciju Gaze, osiguranje granica, zaštitu civila i dostavu pomoći te podršku novoobučenim palestinskim policijskim snagama.

Indonezija tvrdi da još nema odluke o tome kada će trupe biti raspoređene i kakav će mandat imati, što naglašava neizvjesnost oko uspostave međunarodnog prisutva u Gazi.

- Pripremili smo maksimalno 20.000 vojnika, ali specifikacije će se vrtiti oko zdravstva i građevinarstva. Čekamo daljnje odluke o mirovnoj akciji u Gazi - izjavio je novinarima ministar odbrane Sjafrie Sjamsoeddin.

Predsjednik Prabowo Subianto i jordanski kralj Abdullah, koji od petka boravi u državnoj posjeti Indoneziji, razgovarat će o inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa, dodao je.

- Čekamo mogućnosti uloge koju Indonezija može preuzeti u mirovnim naporim - kazao je.

Nije rekao kada će trupe biti raspoređene niti koliko će ih biti, ali je kazao da će odluku donijeti Prabowo.

Ako postoji rezolucija Ujedinjenih nacija, Prabowo je poručio Generalnoj skupštini UN-a u septembru da je Indonezija spremna rasporediti 20.000 ili više vojnika u Gazi kako bi pomogla u osiguravanju mira.

Indoneziji bi za sudjelovanje bio potreban mandat Vijeća sigurnosti UN-a, kazao je ovog mjeseca ministar vanjskih poslova Sugiono.