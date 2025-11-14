Tramp: Demokrate čine sve što je u njihovoj moći da ponovo proguraju Epstinovu prevaru

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u petak je rekao da je Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) "problem demokrata", odbacujući novoobjavljene dokumente vezane za umrlog osramoćenog seksualnog prestupnika kao stranački pokušaj da mu se nanese šteta i skrene pažnja sa zatvaranja vlade.

- Demokrate čine sve što je u njihovoj moći da ponovo proguraju Epstinovu prevaru... posebno sramotu zatvarenja - napisao je Tramp na Truth Social, optužujući protivnike da su u "potpunom neredu". Rekao je da su neki republikanci nasjeli na taj pokušaj, jer su bili "mekani i glupi".

Njegove primjedbe uslijedile su nakon što je Nadzorni odbor Predstavničkog doma objavio više od 20.000 stranica dokumenata iz Epstinove imovine, uključujući e-mailove u kojima je Epstin tvrdio da ima štetne informacije o Truapu.

U porukama, poslanim između 2011. i 2018. godine, Epstin je tvrdio da je Tramp "znao za djevojke", tvrdio je da ima njegove fotografije s djevojkama u bikinijima i napisao je da ga je "mogao srušiti". Epstin je također pratio Trampove poslovne odnose i razmjenjivao komentare o predsjedniku s osobama poput Katrin Rumler (Kathryn Ruemmler) i Stiva Banona (Steve Bannon).

Epstin, finansijer i osuđeni seksualni prestupnik, pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje. Vlasti su smrt proglasile samoubistvom, što je Ministarstvo pravosuđa potvrdilo u julu, iako mnogi Amerikanci, uključujući Trampove pristalice, i dalje tvrde da je došlo do prikrivanja.