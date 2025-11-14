Tramp će tražiti istragu o Epstinovim vezama s bivšim predsjednikom Klintonom i drugima

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u petak da će zatražiti istragu o vezama između seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) i nekoliko istaknutih ličnosti, uključujući bivšeg predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton), javlja Anadolu.

Objavljujući putem američke kompanije za društvene medije Truth Social, Tramp je ponovio optužbu da demokrate guraju "Epstinovu prevaru" kako bi odvratile pažnju od neuspjeha, uključujući rekordno zatvaranje savezne vlade koje je završilo ranije ove sedmice, a nekoliko demokratskih zastupnika podržalo je republikanski zakon o potrošnji.

- Zamolit ću A.G. (glavnu tužiteljicu) Pam Bondi i Ministarstvo pravde, zajedno s našim velikim patriotama u FBI-u, da istraže uključenost i odnos Džefrija Epstina s Bilom Klintonom, Larijem Samersom (Larry Summers), Ridom Hofmanom (Reid Hoffman), Džej Pi Morganom (J.P. Morgan), Čejsom (Chase) i mnogim drugim ljudima i institucijama - rekao je.

Upoređujući ovo pitanje s optužbama da su bivši zvaničnici pokušali da ga povežu s ruskim miješanjem u izbore, Tramp je tvrdio da zapisi pokazuju da su ovi ljudi, i mnogi drugi, proveli veliki dio svog života s Epstinom.

Trampovi komentari uslijedili su nakon objavljivanja više od 20.000 stranica dokumenata iz Epstinove imovine, uključujući e-mailove u kojima je tvrdio da posjeduje štetne informacije o predsjedniku Donaldu Trampu.

Objavljivanje je uslijedilo nakon što je peticija za otpuštanje u Kongresu dostigla prag od 218 potpisa, što je primoralo Predstavnički dom da glasa o objavljivanju svih preostalih Epsteinovih dosijea.

Epstin, finansijer i osuđeni seksualni prestupnik, pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje. Vlasti su smrt proglasile samoubistvom, što je Ministarstvo pravosuđa potvrdilo u julu, iako mnogi Amerikanci, uključujući Trampove pristalice, i dalje tvrde da je došlo do prikrivanja.