Maduro poziva Trampa da izbjegne "vječni rat"

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) uputio je apel Donaldu Trampu (Trump) da Sjedinjene Američke Države ne uvuku u "vječni rat" poput onog u Afganistanu. Poruka dolazi u trenutku pojačanih napetosti i sve većeg prisustva američkih vojnih snaga u regiji, dok je Trampov ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) poručio da će "očistiti" Ameriku od "narko-terorista", prenosi The Guardian.

Govoreći za CNN ispred predsjedničke palače Miraflores u Karakasu, Maduro je pozvao Trampa da izabere mir, nakon što je u regiju stigao najveći svjetski nosač aviona USS Gerald R. Ford.

- Nema više vječnih ratova. Nema više nepravednih ratova. Nema više Libije. Nema više Afganistana. Živio mir - poručio je 62-godišnji Maduro, obraćajući se pristalicama na putu prema provladinom skupu.

Američka operacija "Južno koplje"

Nekoliko sati nakon Madurovog obraćanja, Hegset je dodatno pojačao pritisak najavom operacije koju je nazvao "Južno koplje" (Operation Southern Spear).

- Zapadna hemisfera je američko susjedstvo – i mi ćemo je zaštititi - objavio je Hegset na X-u.

Dodao je da će misija Južnog zapovjedništva braniti "našu domovinu" i čuvati je od "droga koje ubijaju naš narod".

Nejasno je zašto je Hegset ovu najavu iznio sada, 10 mjeseci nakon što je Južno zapovjedništvo već najavilo operaciju koja bi koristila "različite robotske i autonomne sisteme za otkrivanje i praćenje nezakonite trgovine" na Karibima.

Pretpostavlja se da je riječ o pokušaju preusmjeravanja Trampove kampanje pritiska na Madura, u okviru koje je već izveden niz smrtonosnih napada na navodne brodove za krijumčarenje droge u Karibima i na Pacifiku.

Politički obračun, a ne rat protiv droge?

Službeno, veliko američko vojno raspoređivanje dio je Trampovog "rata protiv droge", s ciljem sprečavanja latinoameričkih kartela u "preplavljivanju" SAD-a kokainom i fentanilom. Međutim, Venecuela nije proizvođač kokaina – proizvodnja se gotovo u potpunosti odvija u Boliviji, Kolumbiji i Peruu – niti je dio mreže krijumčarenja fentanila, koja je koncentrirana u Meksiku.

Zbog toga mnogi analitičari najveće raspoređivanje snaga u regiji od invazije na Panamu 1989. godine vide kao politički obračun s ciljem svrgavanja Madura, što Tramp nije postigao tokom prvog mandata. CBS News je ove sedmice objavio da su visoki vojni zvaničnici Trampu predstavili "opcije za potencijalne operacije u Venecueli, uključujući kopnene napade", iako dva izvora tvrde da konačna odluka još nije donesena.

Gerilski odgovor Venecuele

Kao odgovor, venecuelanski ministar vanjskih poslova Ivan Hil (Yván Gil) uputio je poruku "sjevernoameričkom carstvu": "Nemojte se usuditi. Spremni smo."

Usred sve glasnijih spekulacija o mogućem američkom zračnom napadu, Reuters javlja da je Madurov režim pripremio planove za "gerilski odgovor" na invaziju. Prema tim navodima, "male vojne jedinice na više od 280 lokacija provodile bi sabotaže i druge gerilske taktike" s ciljem odbijanja stranih snaga.

Druga strategija, opisana kao "anarhizacija", predviđa da bi provladine grupe, uključujući obavještajne službe, mogle izazvati haos na ulicama Karakasa "i učiniti Venecuelu neupravljivom za strane snage", navode dva izvora za Reuters.