Rusi objavili listu neprijateljskih zemalja: U prvih deset su dvije države iz regije

Ruski režimski list Vzgljad objavio je "rejting neprijateljskih vlada", s ciljem da prikaže razliku između država koje se svjesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su, kako navode, na takvu poziciju "gurnule spoljnopolitičke okolnosti", piše Slobodna Dalmacija.

Lista obuhvata isključivo države i teritorije koje su već uvrštene na spisak "neprijateljskih zemalja" iz 2021. godine.

Na prvom mjestu nalazi se Velika Britanija, sa 75 bodova, zbog sankcija ruskim naftnim kompanijama, zalaganja za preusmjeravanje ruske imovine u korist Ukrajine te kontinuirane isporuke oružja Kijevu.

Njemačka i Francuska dijele drugo mjesto sa po 70 bodova, a Vzgljad ističe da obje države aktivno finansijski podržavaju Ukrajinu. Treća pozicija pripala je Holandiji i Estoniji sa po 65 bodova.

Zanimljivo je da su Sjedinjene Američke Države tek na četvrtom mjestu sa 55 bodova, pri čemu ruski list tvrdi da je niži rang rezultat odluke Vašingtona da privremeno obustavi vojnu pomoć Ukrajini.

Najviše zemalja smješteno je na petom mjestu: Danska, Italija, Kanada, Litvanija, Poljska, Finska i Švedska, koje su ocijenjene sa po 50 bodova.

Nakon njih slijede Norveška i Belgija (45 bodova), dok se na sedmom mjestu nalazi i Hrvatska, koja sa 40 bodova dijeli poziciju sa Španijom i Grčkom. Na osmom mjestu su Portugal i Slovenija (35 bodova), a ispod njih Mađarska i Luksemburg sa po 30 bodova.

Vzgljad podsjeća da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio kako se Rusija postepeno udaljava od termina "neprijateljske zemlje" te uvodi izraz "neprijateljska vlada", kako bi, kako kaže, izbjegli označavanje čitavih država kao neprijateljskih.