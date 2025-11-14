Zaharova: Rusija nema namjeru napasti NATO

Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u petak da Moskva nema namjeru napasti NATO, ali je upozorila da bi svaki napad saveza bio dočekan odgovorom pune sile "korištenjem svih dostupnih sredstava", javlja Anadolu.

Kao odgovor na primjedbe njemačkog generala o spremnosti NATO-a za rat s Rusijom, Zaharova je na brifingu za novinare u Moskvi rekla da takve izjave zvaničnika NATO-a dolaze svakodnevno i odbacila ih je kao "koordiniranu kampanju psihološke pripreme stanovništva za sukob, koristeći Rusiju kao žrtvenog jarca za unutrašnje probleme".

- Ako se takva luda ideja - napad na našu zemlju - pojavi među stratezima NATO-a, ne bi trebali imati nikakve sumnje da ćemo odgovoriti koristeći sva dostupna sredstva. Rusko rukovodstvo redovno jasno iznosi ovaj stav - upozorila je.

Zatim je dodala: "Što se nas tiče, iako smo umorni od ponavljanja, nastavit ćemo to činiti: ne planiramo napadati države članice NATO-a. Međutim, već provodimo potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost usred gomilanja snaga saveza u blizini naših granica."

Rusija je spremna za svaki scenarij, a uvijek daje prioritet miru, prijateljstvu i ravnopravnoj saradnji, naglasila je.