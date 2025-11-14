Bijela kuća: Tramp poziva Tajland i Kambodžu da smanje tenzije na granici

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je u petak obavio telefonske razgovore s Kambodžom i Tajlandom u nastojanju da smiri tenzije na granici koje prijete da naruše krhki mir između susjeda jugoistočnoj Aziji, javlja Anadolu.

- Predsjednik Tramp je obavio telefonske razgovore s Tajlandom i Kambodžom u nastojanju da posreduje u najnovijem sukobu. Angažovao se i s Malezijom kako bi pomogao u okončanju nasilja - rekao je zvaničnik Bijele kuće.

Aktivna uloga

Zvaničnik nije imenovao pojedince s kojima je predsjednik razgovarao, ali je malezijski premijer Anvar (Anwar) Ibrahim rekao da je razgovarao s Trampom i "potvrdio da su obje zemlje povukle svoje vojne snage s granice, u skladu s pristupom dogovorenim u okviru mirovnog sporazuma iz Kuala Lumpura".

- Stoga pozdravljam aktivnu ulogu predsjednika Trampa, koji je također kontaktirao premijere Kambodže i Tajlanda kako bi osigurao da se sve razlike rješavaju na uredan način, kako bi se garantirala regionalna stabilnost i harmonija - rekao je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Prekogranični sukob

Jedan civil je ubijen, a troje je povrijeđeno u prekograničnom sukobu između Tajlanda i Kambodže u srijedu, pri čemu su se obje strane međusobno krivile, samo nekoliko dana nakon što je Tajland suspendovao mirovni sporazum.

Kambodža je evakuisala stotine stanovnika iz sela Prej Čan nakon incidenta, rekao je novinarima u četvrtak portparol provincije Norng Vuthi, prema CamboJA News.

Kraljevska tajlandska vojska negirala je da su se tajlandske trupe upustile u "neizazvanu pucnjavu" i rekla da su kambodžanski vojnici "pucali iz oružja na tajlandsku teritoriju".

Tajlandske snage "su se sklonile i uzvratile vatru prema izvoru koristeći samo potrebnu silu u skladu s pravilima angažmana kako bi suzbile incident, zaštitile nacionalni suverenitet i osigurale sigurnost osoblja", saopćila je vojska na američkoj platformi društvenih medija Facebook.