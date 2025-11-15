Marija Zaharova: Mi ne planiramo napadati države članice NATO-a

Portparol ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da Moskva nema namjeru napasti NATO, ali upozorava kako bi svaki napad saveza bio dočekan odgovorom pune sile "korištenjem svih dostupnih sredstava", prenosi Anadolija.

Kao odgovor na primjedbe njemačkog generala o spremnosti NATO-a za rat s Rusijom, Zaharova je na brifingu za novinare u Moskvi kazala da takve izjave dužnosnika NATO-a dolaze svakodnevno i odbacila ih je kao "koordiniranu kampanju psihološke pripreme stanovništva za sukob, koristeći Rusiju kao žrtvenog jarca za unutarnje probleme".

- Ako se takva luda ideja, napad na našu zemlju, pojavi među stratezima NATO-a, ne bi trebali imati nikakve sumnje da ćemo odgovoriti koristeći sva dostupna sredstva. Rusko vodstvo redovno jasno iznosi ovaj stav - napomenula je.

- Što se nas tiče, iako smo umorni od ponavljanja, nastavit ćemo to činiti. Mi ne planiramo napadati države članice NATO-a. Međutim, već provodimo potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost usred gomilanja snaga saveza u blizini naših granica. Rusija je spremna za svaki scenarij, a uvijek daje prioritet miru, prijateljstvu i ravnopravnoj suradnji - naglasila je Zaharova.