Tramp ukinuo carine za pojedine prehrambene proizvode: Među njima kafa, banane i govedina

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je novu izvršnu uredbu kojom se ukidaju široke carine na niz prehrambenih proizvoda, među kojima su kafa, banane i govedina. Ova odluka dolazi u trenutku kada se administracija suočava s rastućim kritikama zbog skuplje hrane i općeg rasta troškova života.

Lista izuzeća koju je objavila Bijela kuća obuhvata desetine artikala – od avokada, paradajza i manga, do kokosa i drugih poljoprivrednih proizvoda za koje administracija tvrdi da se u SAD-u ne mogu proizvesti u količinama koje bi zadovoljile potražnju.

Tramp je ranije uvjeravao javnost da carine – osnovna stopa od 10% na sav uvoz, uz dodatne namete pojedinim zemljama – neće rezultirati višim cijenama za potrošače. Naglašavao je da su takve mjere ključne za smanjenje trgovinskog deficita i za, kako kaže, zaštitu SAD-a od „varalica“ i „stranog iskorištavanja“, te da bi više takse motivisale Amerikance da kupuju domaće proizvode.

Međutim, rast cijena hrane, posebno drastičan skok cijene govedine, postao je ozbiljan politički problem za Trampa. Prošle sedmice je čak zatražio i istragu industrije prerade mesa, optužujući kompanije za dogovaranje i manipulaciju cijenama.

Najnovija odluka o izuzeću pojedinih proizvoda predstavlja svojevrsni zaokret u politici administracije, jer Bijela kuća pokušava smanjiti cijene ukidanjem carina na osnovne prehrambene namirnice.

Objavljena lista sadrži više od 100 artikala koji više neće biti oporezovani, uključujući kafu, kakao, zeleni i crni čaj te razne goveđe proizvode. Među voćem koje je izuzeto od taksi nalaze se banane, kokos, limete, naranče, mango, ananas, guava, razne vrste paprika i paradajz, kao i začini i orašasti plodovi.