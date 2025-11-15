Ruske snage podigle zastavu u Mirnohradu, Ukrajinci je oborili dronom

Ruske snage su u petak podigle zastavu u rudarskom kompleksu u Mirnohradu kod Pokrovska i tvrdile da je grad već pod njihovom kontrolom. Ukrajinske jedinice su kasnije saopštile da su zapravo spriječile Ruse da steknu uporište u gradu.

Uz to, objavile su snimak na kojem ukrajinski dron obara podignutu zastavu.

Rudarski kompleks, gdje su Rusi postavili zastavu, nalazi se na jugoistočnoj ivici grada, navodi portal „Ukrajinska pravda“. Zastava nije služila samo propagandnoj svrsi – cilj je bio da se ukrajinski branitelji uvjere da su Rusi već zauzeli dio Mirnohrada.

- Marinci iz 38. brigade uništili su neprijateljsku zastavu dronom. Dva ruska pješaka koja su je podigla locirana su i neutralisana. Mirnohrad je pod kontrolom ukrajinskih snaga - saopštilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, uz objavu snimka obaranja zastave.

Ipak, zrakoplovstvo je priznalo da situacija u gradu ostaje složena.

- U cjelini, situacija u Mirnohradu je teška. Male ruske grupe od jednog ili dva vojnika povremeno uspiju provući se u grad, ali naši vojnici, kroz koordinirane akcije ‘pronađi i uništi’, uklanjaju okupatore. Odbrana Mirnohrada se nastavlja - navodi se u saopštenju ukrajinskog zrakoplovstva.