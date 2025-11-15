Tramp traži istragu protiv bivšeg predsjednika SAD-a Bila Klintona zbog navodnih veza s Epsteinom

Američko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da će istražiti navodne veze pedofila Džefrija Epstina s velikim bankama i nekoliko istaknutih demokrata, uključujući bivšeg predsjednika Bila Klintona.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će zatražiti od državne tužiteljice Pem Bondi i FBI-a da istraže Epstinovu "umiješanost i odnos" s Klintonom i drugima.

Trampov zahtjev uslijedio je nekoliko dana nakon što je američki Kongres objavio hiljade Epstinovih e-mailova u kojima se spominju i predsjednik SAD-a.

Demokrate su optužile Trampa da pokušava izbjeći pitanja o vlastitom odnosu s Epstinom.

E-mailovi, koje je objavio Nadzorni odbor Predstavničkog doma SAD-a, uključuju mnoge poznate ličnosti. Pregled Vrl Strit Džurnala otkrio je da se Tramp spominje u više od 1.600 e-mailova.

Pored Klintona, Tramp je rekao da je zatražio od Ministarstva pravde da istraži banke JP Morgan i Čejs, bivšeg ministra finansija Lerija Samersa i osnivača LinkedIna Rida Hofmana, koji je ujedno i istaknuti demokratski donator.

- Epstin je bio demokrat i on je problem demokrata, a ne problem republikanaca. Svi znaju za njega, ne gubite vrijeme s Trampom. Ja moram voditi državu - napisao je na društvenim mrežama.

Klintоn je negirao da je imao bilo kakvo znanje o Epstinovim zločinima.