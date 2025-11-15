Amerika razmatra sklapanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom o prodaji borbenih aviona

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da razmatra mogućnost sklapanja sporazuma o snabdijevanju Saudijske Arabije borbenim avionima F-35, koje proizvodi kompanija Lokehid Martin.

- Žele kupiti mnogo aviona. Razmatram to. Zamolili su me da to pogledam. Žele kupiti zapravo više od toga, borbene avione - rekao je Tramp.

Potencijalna prodaja dolazi u trenutku kada Tramp planira ugostiti saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana u Bijeloj kući sljedeće sedmice, kada se očekuje potpisivanje ekonomskih i odbrambenih sporazuma.

Na pitanje o razgovorima, Tramp je novinarima rekao da je to "više od sastanka, mi odajemo počast" Saudijskoj Arabiji.

Izvještaj obavještajnih službi Pentagona izazvao je zabrinutost zbog potencijalnog ugovora o prodaji F-35, upozoravajući da bi Kina mogla steći tehnologiju za taj avion ukoliko se prodaja nastavi, prenio je Njujork Tajms, pozivajući se na izvore upoznate s procjenom.