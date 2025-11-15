Francuska nakon Sheina tuži AliExpress, Temu i druge zbog skandaloznih proizvoda

Francuska vlada, koja je već ranije tužilaštvu prijavila diva e-trgovine Shein, u petak je poduzela sličan korak i za još šest platformi, od kojih pet prodaje ilegalne proizvode, objavio je ministar trgovine.

Zaštita maloljetnika

Radi se o platformama AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish i Amazon.

Vladino odjeljenje za prevare otkrilo je da su "AliExpress i Joom prodavali i lutke s dječjom pornografijom", te da su Wish, Temu, AliExpress i eBay "prodavali oružje kategorije A, poput boksera i mačeta", izjavio je ministar Serge Papin za Le Parisien.

Osim toga, Wish, Temu i Amazon "nisu ispunjavali svoje obaveze zaštite maloljetnika od pornografskih sadržaja", dodao je, prenosi Index.

- Prijavili smo javnom tužiocu u Parizu sve platforme koje nude ilegalni sadržaj - naveo je Papin.

Platforma eBay je AFP-u odgovorila da nastavlja "neumorno raditi na sprječavanju prodaje zabranjenih predmeta na svojoj platformi" te da "sarađuje" s francuskim regulatornim tijelima po ovom pitanju.

Papin će 27. novembra sazvati ministre trgovine država članica Evropske unije kako bi raspravljali o uticaju ovih platformi na trgovinu unutar EU, saopštilo je njegovo ministarstvo za AFP.

Francuske vlasti otkrile su da je Shein prodavao seks lutke koje liče na djevojčice, a zatim i oružje kategorije A.

Shein je uklonio sve ilegalne proizvode sa svoje web stranice, čime je zasad izbjegao suspenziju u Francuskoj, ali platforma i dalje ostaje predmet pravnog postupka.

Kontrola proizvoda

Azijska kompanija sa sjedištem u Singapuru, osnovana 2012. u Kini, trebala bi u utorak odgovarati na pitanja francuskih službenika iz kontrole uvezenih proizvoda, ali uprava još nije potvrdila svoj dolazak.

Nakon otvaranja fizičke trgovine 5. novembra u kultnoj robnoj kući BHV Paris, Shein je planirao otvoriti poslovnice na još pet lokacija unutar iste robne kuće. Ipak, dalja otvaranja odgođena su "za nekoliko dana ili sedmica" kako bi se prilagodila "ponuda" i "politika cijena", najavio je u petak Frédéric Merlin, lider kompanije koja je vlasnik BHV-a.

Kupci u Sheinovoj trgovini u Parizu na dan otvaranja bili su iznenađeni višim cijenama nego što su navikli viđati online, što je izazvalo bijes hiljada lovaca na povoljne cijene.

Portparoli SGM-a i Sheina rekli su da još nisu određeni datumi novih otvaranja.