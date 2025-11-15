Tramp razgovara s liderima Tajlanda i Kambodže nakon eskalacije sukoba na granici

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država(SAD), Donald Tramp izjavio je u petak da misli kako će Tajland i Kambodža "biti dobro" nakon što je pokušao posredovati u eskalaciji sukoba na njihovoj granici, ali tajlandski lider je nastavio tražiti izvinjenje od Pnom Pena (Phnom Penh) .

Prekid vatre

Tajland je ove sedmice suspendovao sporazum o prekidu vatre posredovan od strane SAD-a i zatražio izvinjenje zbog tvrdnji da je Kambodža postavila nove mine koje su ranile tajlandske vojnike, što Kambodža negira.

Dugotrajne tenzije oko sporne granice između dvije zemlje jugoistočne Azije eskalirale su u petodnevne borbe u julu, kada je najmanje 48 osoba poginulo, a oko 300.000 privremeno raseljeno, prije nego što su Tramp i malezijski premijer Anvar (Anwar) Ibrahim posredovali u prekidu vatre, javlja RSE.

- Razgovarao sam s premijerima obje zemlje i oni se dobro drže. Mislim da će biti dobro - rekao je Tramp novinarima u petak navečer.

Ali tajlandski premijer Anutin Čarnviraku (Anutin Charnvirakul) izjavio je u subotu da Bangkok neće poštovati sporazum dok Kambodža ne prizna njegovo kršenje i ne uputi izvinjenje za posljednji incident.

Uklanjanje mina

Anutin je objavio na Facebooku nakon razgovora s Trampom i malezijskim premijerom Anvarom da Tajland ima pravo poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitio svoj suverenitet i osigurao sigurnost svog naroda i imovine od stranih prijetnji.

Dodao je da je zatražio od Trampa i Anvar, koji je bio posrednik u sporu, da kažu kambodžanskom premijeru Hun Manetu da poštuje sporazum i da se ne miješa u uklanjanje mina.

Hun Manet je u objavi na Facebooku u subotu rekao da će Pnom Pen (Phnom Penh) nastaviti provoditi sporazum i da se nada kako će obje strane nastaviti sarađivati u skladu s dogovorenim principima i mehanizmima.

Tramp se također obavezao da će komunicirati s Malezijom u petak, rekao je jedan zvaničnik Bijele kuće.

Anvar je objavio na X da su Kambodža i Tajland spremni da "nastave birati prostor za dijalog i diplomatske napore kao efikasan put ka rješenju".