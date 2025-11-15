Rusija napala Ukrajinu tokom noći dok se borbe oko Pokrovska intenziviraju

Borbe su se intenzivirale na istoku Ukrajine oko grada Pokrovska na prvoj liniji fronta, nakon što je Rusija izvela još jedan noćni napad na Kijev u kojem je pogođena civilna infrastruktura.

Sukobi u selima

Ukrajinske vlasti su saopćile da su tokom noći ispaljene tri rakete i 135 dronova, a protivvazdušna odbrana zemlje je uništila sve osim jedne rakete i 41 drona. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Napadi su uslijedili nakon još intenzivnije baražne vatre prethodne noći, kada je 430 dronova i 18 raketa ranilo najmanje 35 ljudi ciljajući glavni grad Ukrajine. Šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko rekao je da je broj poginulih porastao na sedam ljudi ujutro 15. novembra.

U međuvremenu, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopćio je da je u posljednja 24 sata došlo do 265 sukoba između ruskih i ukrajinskih snaga duž linije fronta. Gotovo polovina tih sukoba dogodila se u selima i području oko Pokrovska, koji ima ključne cestovne i željezničke čvorove i većinu godine je pod prijetnjom opkoljavanja od strane ruskih snaga, javlja RSE.

Bilo je i drugih sukoba u ukrajinskoj Zaporiškoj regiji, gdje je rusko Ministarstvo odbrane 15. novembra tvrdilo da su njihove snage zauzele selo Jablukove. Ovu tvrdnju RSE nije mogao nezavisno potvrditi.

Ukrajinske trupe su posljednjih sedmica pod većim pritiskom, a general Oleksandr Sirski, vrhovni vojni komandant Ukrajine, posjetio je jedinice koje se bore za kontrolu grada u istočnoj Donjeckoj regiji.

Sirski je rekao da su ključni ciljevi Ukrajine da povrati kontrolu nad određenim područjima, zaštiti linije snabdijevanja i evakuacije i stvori nove.

Teška situacija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da nije protiv povlačenja iz Pokrovska s obzirom na "vrlo tešku" situaciju, ali da je to odluka za komandante na terenu.

- Niko ih ne prisiljava da umiru zbog ruševina. Podržat ću naše vojnike, posebno komandante koji su tamo, u tome kako mogu kontrolisati situaciju, ili ako je to preskupo za nas. Najvažnija stvar za nas su naši vojnici - rekao je Zelenski za Bloomberg tokom nedavnog intervjua.

Ranije ove sedmice rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su njihove snage potisnule ukrajinske trupe iz okolnih gradova i sela južno od Pokrovska, koji i dalje ima oko 7.000 stanovnika — znatno manje u odnosu na više od 60.000 prije ruske invazije punog obima 2022. godine.

Pokrovsk se smatra strateški važnim za Moskvu jer zauzimanje tog područja može omogućiti uporište za pokretanje daljih napada prema sjeveru, ka Kramatorsku i Slovjansku, dva najveća preostala grada pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckoj oblasti.

U analizi najnovijih manevara na bojnom polju oko Pokrovska, Institut za proučavanje rata, think tank sa sjedištem u Washingtonu, naveo je da ruske snage nastavljaju napredovati u tom području, ali način na koji Ukrajina odluči da uzvrati i premjesti svoje snage odredit će koliko će Pokrovsk biti strateški dobitak za narednu fazu borbi u istočnoj Ukrajini.

- Ruske snage će vjerovatno zatvoriti obruč oko Pokrovska i Mirnograda, ali značaj zauzimanja ovih gradova zavisit će od okolnosti i načina na koji se ukrajinsko povlačenje provede - navodi se u izvještaju.