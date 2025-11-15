Pentagon zabrinut: Da li lovce pete generacije F-35 zaista treba prodati zemlji kao što je Saudijska Arabija

Američki Pentagon nalazi se u visokoj pripravnosti nakon što je Saudijska Arabija izrazila interesovanje za kupovinu do 48 stealth borbenih aviona F-35 Lightning II, jedne od najsofisticiranijih letjelica na svijetu.

Iako bi takav ugovor donio milijarde dolara američkoj odbrambenoj industriji, Pentagon i obavještajne agencije upozoravaju da bi tehnologija F-35 mogla završiti u rukama Kine, s obzirom na postojeće veze Rijada s Pekingom, piše Simpleflying.

Zašto je Pentagon zabrinut?

F-35 Lightning II predstavlja srž američke aviodominacije: avion kombinuje stealth tehnologiju, napredne senzore i sposobnost elektronskog ratovanja, što ga čini gotovo nevidljivim za neprijateljske radare.

Ako bi Saudijska Arabija dobila ove avione, američki sigurnosni vrh strahuje da bi Kina – koja je strateški partner Rijada u određenim vojnim i tehnološkim oblastima – mogla doći do ključnih podataka o avionu.

Američke obavještajne službe posebno upozoravaju na moguće sigurnosne propuste u održavanju, kao i u obuci saudijskih pilota, što bi potencijalno moglo otvoriti prostor za curenje povjerljivih tehnologija.

Politički izazov

Prodaja F-35 Saudijskoj Arabiji predstavljala bi veliku promjenu u američkoj vanjskoj politici. Do sada su ove letjelice uglavnom dobijali najbliži saveznici SAD – članice NATO-a, Japan i Južna Koreja.

Rijad je ranije nabavljao F-15 i druge borbene avione, ali F-35 je daleko napredniji i strateški osjetljiviji sistem.

Za konačnu odluku biće potrebna odobrenja Pentagona, Stejt departmenta i američkog Kongresa. Zbog kontroverzi i mogućih međunarodnih posljedica, postupak bi mogao potrajati mjesecima.

Historijski kontekst

Sjedinjene Države već godinama nastoje da balansiraju između prodaje naprednih sistema saveznicima i očuvanja sopstvene tehnološke prednosti nad rivalima.

Program F-35 poznat je po visokoj cijeni, ali i izuzetno osjetljivoj tehnologiji, što znači da svaka prodaja predstavlja potencijalni sigurnosni rizik.

Saudijska Arabija posljednjih godina intenzivno jača svoje vojne kapacitete, uključujući dronove i PVO sisteme. Nabavka F-35 značajno bi promijenila odnose snaga na Bliskom istoku.

Iako bi s ekonomske strane ovo bila ogromna prilika za američku industriju, rizici su jednako veliki. Pentagon sada mora pažljivo balansirati između profita, saveznika i globalne sigurnosti, dok svijet sa zanimanjem prati hoće li „nevidljivi avioni“ uskoro stići u ruke saudijske monarhije.