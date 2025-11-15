Administracija Donalda Trampa otvorila je novo strateško pitanje u Evropi: Oglasila se i Američka ambasadorica u Grčkoj

Administracija predsjednika Donalda Trampa otvorila je novo strateško pitanje u Evropi, ovoga puta usmjereno na kinesko vlasništvo nad lukom Pirej, jednim od najznačajnijih pomorskih čvorišta na Mediteranu.

Američka ambasadorica u Grčkoj, Kimberli Gilfojl, u razgovoru za grčku televiziju Antena TV, poručila je da je situacija složena, ali da postoji prostor za rješenja.

- To jeste nezgodna situacija, ali vjerujem da postoje načini da se određene stvari riješe i da se pronađe kompromis. Bilo kroz povećanje kapaciteta na drugim lokacijama, bilo kroz eventualnu ponudu da se luka Pirej proda - izjavila je Gilfojl.

Prema pisanju portala Politiko, Kina je tokom višegodišnje ekonomske krize u Grčkoj agresivno investirala, nastojeći pretvoriti Pirej u glavnu ulaznu tačku za kinesku robu na evropsko tržište. Pod pritiskom evropskih povjerilaca, Atina je bila primorana privatizirati luku, a kineska državna kompanija COSCO bila je jedini ponuđač.

COSCO je 2016. godine preuzeo većinski udio u Pireju i pretvorio ga u jedan od ključnih čvorova globalne inicijative „Pojas i put“, često opisivane kao „zmajeva glava“ kineske logističke mreže.

Gilfojl, koja je ranije radila kao TV voditeljica na Foksu, naglasila je da bi pojačane američke investicije mogle uravnotežiti kineski utjecaj.

- Važno je da postoji snažnija američka infrastrukturna prisutnost u Grčkoj kako bismo podržali region. To bi moglo značiti jačanje drugih luka i kapaciteta, čime bi se smanjio kineski uticaj koji dolazi iz Pireja - rekla je ambasadorica.

Sjedinjene Američke Države, dodala je, smatraju Grčku rastućim energetskim centrom, ključnim za evropsku energetsku sigurnost i stabilnost. Osiguravanje pouzdanih i sigurnih tokova energije ključno je, ističe Gilfojl, „kako bi se ograničio ruski i kineski uticaj u ovom dijelu Evrope“.