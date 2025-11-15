Tramp rekao da ne zna ništa o djevojkama spomenutim u nedavno objavljenom Epstinovom emailu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je da nema nikakva saznanja o djevojkama koje Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) spominje u emailovima nedavno objavljenim u Kongresu.

- Ništa o tome ne znam. To bi odavno objavili - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One, prema audio snimku koji je objavila Bijela kuća.

U jednom od emailova, Epstin je tvrdio da je Tramp "znao za djevojke", očigledno se pozivajući na Trampovu raniju izjavu da je Epstein izbačen iz Mar-a-Laga jer je pokušavao namamiti mlade žene iz njegovog kluba u Palm Beachu.

Tramp je ranije rekao da je Epstin "krao" žene iz Mar-a-Laga i da je uklonjen jer je bio "jeziv".

Govoreći o istaknutim demokratama, čiju je istragu danas zatražio od Ministarstva pravde zbog njihovih veza s Epstinom, predsjednik je sugerisao da istražitelji trebaju ispitati zašto je Džefri Epstin provodio toliko vremena s ličnostima kao što su Bil Klinton (Bill Clinton), bivši predsjednik Harvarda Leri Samers (Larry Summers) i drugi na visokim pozicijama.

- Džefri Epstin i ja imali smo veoma loš odnos dugi niz godina. Ali vidio je i snagu, jer sam bio predsjednik, pa je sebi diktirao nekoliko bilješki. Saznat ćete šta je znao u vezi s Bilom Klintonom, u vezi s predsjednikom Harvarda, u vezi sa svim tim ljudima koje je poznavao, uključujući Džej Pi Morgan Čejsa (JP Morgan Chase) - dodao je.