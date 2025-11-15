Tramp otkrio detalje misterioznog MR pregleda: "Rekli su da sam fantastičan"

Tramp je novinarima rekao da je magnetnu rezonancu obavio kao dio redovne kontrole. Dodao je da je pregled uobičajen i upitao: "Šta, mislite da je ne bih trebao raditi? Drugi ljudi je rade. Ja sam uradio MR. Ljekar je rekao da je to najbolji rezultat koji je ikad vidio kao doktor."

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je tokom nedavne ljekarske kontrole uradio pregled magnetnom rezonancom, naglasivši da je riječ o "vrlo standardnoj proceduri".

Prema pisanju Reutersa, Bijela kuća početkom sedmice nije željela iznositi dodatne detalje o snimcima s predsjednikovog pregleda obavljenog prije mjesec dana. Saopštili su tek da je Tramp u "izuzetnom zdravstvenom stanju".

Tramp je otkrio da je magnetnu rezonancu uradio 10. oktobra u medicinskom centru Walter Reed, ali ni on ni Bijela kuća nisu naveli koji dio tijela je pregledan.

Na pitanje novinara o dodatnim informacijama, Tramp je odgovorio: "Nemam pojma šta analiziraju, ali šta god da analiziraju, analizirali su dobro i rekli da sam imao tako dobar rezultat kakav nikad prije nisu vidjeli."

Stručnjaci ističu da magnetna rezonanca obično nije dio rutinskog pregleda te se najčešće preporučuje radi detaljnog uvida u stanje kičme, srca, krvnih sudova, mozga, koljena ili drugih organa.

