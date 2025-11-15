Tramp planira tužbom od BBC-a tražiti do pet milijardi dolara odštete: "Moram to učiniti, varali su"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp najavio je da će tužiti BBC za milijarde dolara nakon što je britanski javni emiter objavio montirani insert jednog od njegovih govora.

BBC se izvinio Trampu zbog spornog inserta, ali je istakao da ga nije oklevetao i da neće isplatiti finansijsku odštetu. Glavni direktor emitera i šef vijesti dali su ostavke nakon incidenta.

- Tužit ćemo ih za između milijardu i pet milijardi dolara, vjerovatno sljedeće sedmice. Mislim da to moram učiniti. Varali su. Promijenili su riječi koje su izlazile iz mojih usta - rekao je Tramp novinarima na Air Force One u petak navečer.

Kontroverzna montaža

Kontroverza se odnosi na BBC-jevu emisiju Panorama, koja je montirala dva udaljena trenutka iz Trampovog govora od 6. januara 2021. – njegov poziv pristalicama da prošetaju do Kapitola i, više od 50 minuta kasnije, rečenicu "Borimo se. Borimo se kao vrag", stvarajući dojam da su izgovoreni uzastopno.

Trampovi advokati dali su BBC-u rok da objavi povlačenje, izvinjenje i pristane na odštetu, ali BBC još nije odgovorio na zahtjev NBC Newsa za komentar.

U četvrtak navečer, BBC je objavio ispravku, priznajući da je montaža "dala pogrešan dojam da je predsjednik Tramp direktno pozvao na nasilnu akciju" i da se sporni isječak više neće emitirati.

Predsjedatelj BBC-a Samir Šah poslao je lično pismo Bijeloj kući, izvinivši se zbog montaže, ali naglasio da "snažno ne vjeruju da postoji osnova za tužbu za klevetu". Toni Hol, bivši generalni direktor BBC-a, dodao je da bi bilo neprimjereno isplatiti Trampu bilo kakav novac jer se radi o javnim sredstvima.

Tramp je ranije u petak izjavio da osjeća "obavezu" da tuži BBC.

- Ovo je više nego lažno. Ovo je korumpirano - rekao je za GB News.

Unosne nagodbe

Britanski premijer Kir Starmer kazao je da BBC mora ispravljati greške, ali je izrazio podršku nezavisnom radu televizije: "BBC mora održavati najviše standarde, biti odgovoran i brzo ispravljati pogreške, ali uvijek ću se zalagati za snažan, neovisan BBC."

Generalni direktor Tim Dejvi i šefica vijesti Debora Turnes napustili su BBC prošle sedmice, ističući da skandal šteti ugledu korporacije.

Tramp je prethodno imao unosne nagodbe protiv američkih medija; u julu je Paramount riješio njegovu tužbu protiv CBS-ove emisije 60 minuta, koja je, prema Trampu, emitovala montirani isječak intervjua s tadašnjom potpredsjednicom Kamalom Haris, što je utjecalo na izbore 2024. godine.