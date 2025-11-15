Tramp se posvađao s dugogodišnjom saveznicom: Sve je puklo zbog Epstina

Predsjednik SAD-a Donald Tramp povukao je svu podršku republikanskoj kongresmenki Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene), žestokoj konzervativki koja je dugo podržavala Trampov program, ali je nedavno kritikovala nekoliko njegovih politika.

Tramp je na društvenim mrežama, u objavi dugoj gotovo 300 riječi, naveo da je zastupnica iz Džordžije "otišla krajnje lijevo" i pozvao da je na međuizborima sljedeće godine smijeni republikanski izazivač.

Do sukoba je došlo nakon što je Grin dovela u pitanje da li Tramp još uvijek drži “Ameriku na prvom mjestu” u svom programu, kritikujući njegov fokus na vanjsku politiku i postupanje s dosjeima pokojnog finansijera i pedofila Džefrija Epsitna (Jeffreyja Epsteina).

- Sve što vidim da 'Wacky' Marjorie radi je žalba, žalba, žalba – objavio je Tramp u petak navečer na putu do svog doma na Floridi.

Tramp tvrdi da se Grin okrenula protiv njega nakon što joj je predložio da se ne kandiduje za guvernera ili senatoricu:

- Mnogima je rekla da je uzrujana što joj više ne uzvraćam telefonske pozive. Ne mogu svaki dan prihvatiti poziv luđaka koji bjesni – napisao je Tramp.

- Birači u njenom okrugu su siti nje i njezinih ludorija i, ako se prava osoba kandidira, imat će moju potpunu i nepokolebljivu podršku - dodao je.

Kritike zbog Epstina

Tramp se dugo suočavao s kritikama obje stranke zbog načina na koji je postupao s dosjeima američkog Ministarstva pravosuđa vezanim uz Epstina. Iako je bio prijatelj s Epstinom početkom 2000-ih, Tramp tvrdi da su se posvađali dvije godine prije nego što je Epstin prvi put uhapšen.

Grin je jedan od četiri republikanca u Zastupničkom domu koji su se pridružili demokratima u potpisivanju peticije za objavu Epstinovih dosjea. Kao odgovor Trampu, Grin je na X-u napisala:

- Snažno me napada kako bi dao primjer i uplašio sve ostale republikance prije glasanja sljedeće sedmice za objavljivanje Epstinovih dosjea. Zapanjujuće je koliko se trudi spriječiti da Epstinovi dosjei izađu na vidjelo da zapravo ide na ovu razinu

Uvrede na mrežama

Posljednjih dana Grin je kritikovala Trampa i zbog troškova za birače, njegovog sudjelovanja u stranim sukobima i carinskoj politici, ali i zbog pristupa predaji Epstinovih dosjea.

- Zaista stojim uz žene i mislim da one zaslužuju biti te za koje se borimo – rekla je Grin ranije američkom partneru BBC-a, CBS Newsu.

Svađa između Trampa i Grin nastavila se tokom vikenda, dok su razmjenjivali uvrede na društvenim mrežama. U subotu je Tramp nekoliko puta Grin nazvao “izdajnicom”, “sramotom” i “samo još jednom lažnom političarkom”.

Grin je, pak, poručila: "Vjerujem u američki narod više nego u bilo kojeg vođu ili političku stranku. Put naprijed je Amerika na prvom mjestu, samo Amerika.”