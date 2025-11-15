Venecuela pokreće masovnu mobilizaciju usred napetosti s SAD

Venecuela je objavila pokretanje "masovne mobilizacije" vojnog osoblja, naoružanja i opreme kao odgovor na raspoređivanje američkih ratnih brodova i trupa u Karipskom moru.

Kopnene, zračne, pomorske i rezervne snage provodit će vježbe do srijede, izjavio je ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez, opisavši mobilizaciju kao odgovor na “imperijalističku prijetnju” koju predstavlja američko gomilanje snaga.

Uz regularne jedinice, u vježbama će sudjelovati i Bolivarijanska milicija – rezervna formacija sastavljena od civila koju je utemeljio pokojni predsjednik Hugo Čavez, a ime nosi po Simonu Bolivaru, revolucionaru zaslužnom za oslobođenje niza latinoameričkih zemalja od španjolske vlasti.

Padrino Lopez, koji izravno odgovara predsjedniku Nikolasu Maduru, rekao je da je cilj vježbi “optimizirati zapovijedanje, kontrolu i komunikaciju” te osigurati odbranu zemlje.

Rastuće napetosti

Ovaj potez dolazi usred rastućih napetosti između dviju država, dok se američko raspoređivanje vojske nastavlja. U utorak je američka mornarica objavila da je nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford – najveći američki ratni brod – stigao na područje operacija Južnog zapovjedništva SAD-a, koje obuhvata veći dio Latinske Amerike.

Američki ministar odbrane Pit Hegseth naredio je krajem prošlog mjeseca da se nosač aviona USS Gerald R. Ford prebaci s europskog područja na Karibe.

Udarna grupa koja prati Ford uključuje devet zrakoplovnih eskadrila, dva razarača klase Arleigh Burke – USS Bainbridge i USS Mahan – zapovjedni brod za integriranu protuzračnu i proturaketnu obranu USS Winston S. Churchill, te više od 4.000 mornara.

SAD svoje jačanje prisutnosti u regiji prikazuje kao operaciju usmjerenu na borbu protiv trgovine drogom i sprječavanje dotoka narkotika u Sjedinjene Američke Države. U posljednjih nekoliko sedmica izveli su niz napada na navodne brodove krijumčara. Karakas, međutim, vjeruje da Washington zapravo pokušava provesti smjenu režima. Pojedini dužnosnici Trampove administracije privatno su priznali da im je krajnji cilj ukloniti Madura.

Prošlog mjeseca Tramp je rekao da je odobrio djelovanje CIA-e u Venecueli, a ranije je sugerirao i mogućnost udara unutar zemlje – premda su vladini dužnosnici kasnije tvrdili da se trenutno ne planira takva akcija.

Odnosi snaga

Venecuela raspolaže s oko 123.000 pripadnika konvencionalnih oružanih snaga. Maduro tvrdi da njegove dobrovoljačke milicije broje više od 8 miliona rezervista, no stručnjaci dovode u pitanje broj i kvalitetu obuke tih jedinica.

Dolaskom nosača USS Gerald R. Ford smatra se da se u regiji nalazi oko 15.000 američkih vojnika. Veliki dio američkih pomorskih kapaciteta bio je u regiji i prije dolaska mornaričke skupine okupljene oko Forda, uključujući amfibijsku skupinu Iwo Jima i 22. ekspedicijsku jedinicu marinaca – više od 4.500 marinaca i mornara, tri razarača, napadačku podmornicu, brod specijalnih operacija, krstaricu s navođenim projektilima i P-8 Pozajdon izviđačke zrakoplove.

Istovremeno, SAD je rasporedio deset lovaca F-35 u Portoriko, koji je postao čvorište američke vojske u sklopu pojačanog vojnog fokusa na Karibe. Prema snimkama Reutersa iz Aguadille, na otok su stigla i najmanje tri drona MQ-9 Riper. Uz opremu, pretpostavlja se da se u Portoriku nalazi oko 5.000 američkih vojnika.