Putin i Netanjahu razgovarali o Gazi: Izrael tvrdi da je inicijativa za razgovor došla iz Moskve

Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je obavio razgovor s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, a glavna tema bila je situacija na Bliskom istoku.

Ured izraelskog premijera naveo je da je razgovor organizovan na inicijativu Moskve i da je uslijedio nakon "niza razgovora koji su mu nedavno prethodili, a koji su se bavili regionalnim pitanjima".

- Održana je temeljna razmjena mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, uključujući događaje u Pojasu Gaze u kontekstu provedbe sporazuma o prekidu vatre i razmjene zarobljenika - naveli su iz Kremlja.

Pored toga, razgovarali su o iranskom nuklearnom programu i pitanjima koja se tiču promicanja daljnje stabilizacije u Siriji.

Ranije ove sedmice, Rusija je podnijela svoj prijedlog o Gazi Vijeću sigurnosti UN-a, osporavajući američki napor da usvoji tekst koji bi podržao mirovni plan predsjednika Donalda Trampa za Gazu.

Ruski plan značajno se razlikuje od američkog prijedloga. Iako pozdravlja prekid vatre, podržava Trampov plan za Gazu i izražava podršku summitu u Šarm el-Šeiku održanom u septembru, ali odbacuje svaki pokušaj teritorijalnih promjena u Gazi.