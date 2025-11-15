Političar se sapleo silazeći niz stepenice i glavom razbio vitraž neprocenjive vrijednosti

Političar sa Sardinije, Emanuele Cani, sapleo se dok je silazio niz stepenice i glavom razbio vitražno staklo neprocjenjive vrijednosti. Incident se dogodio u Rimu, a poznati vitraž razbijen je na bezbroj komada, prenosi Daily Mail.
Uznemirujući snimak prikazuje Canija kako silazi niz stepenice kako bi prisustvovao prijemu u Ministarstvu preduzeća i organizacije "Made in Italy", prije nego što je izgubio ravnotežu.
Nakon što je izgubio ravnotežu, Cani je udario glavom u vitraž pod nazivom "Povelja o radu", djelo futurističkog umjetnika Maria Sironija.
Gosti na prijemu, koji su prvo razgovarali mirno, iznenada su se okrenuli prema prozoru u šoku, očigledno reagirajući na glasan prasak. Srećom, Cani nije zadobio teže fizičke povrede.
Uništeni vitraž bio je mnogo više od običnog arhitektonskog elementa – riječ je o nenadoknadivom umjetničkom djelu postavljenom 1932. godine.