NEOBIČNI TRAGOVI

Video / Putinovo zdravlje upitno: Rukovanje predsjednika Rusije izazvalo pometnju

Na snimku susreta vidi se i kako ruski vođa nervozno pomjera prste i steže šaku ispod rukava sakoa

FENA

E. A.

16.11.2025

Rukovanje Vladimira Putina (Vladimira Putina) i jedne zdravstvene stručnjakinje izazvalo je raspravu o njegovom zdravstvenom stanju, nakon što su brojni posmatrači primijetili natečene vene na njegovim rukama i neobično stezanje šake, piše Daily Mail.

Ruski predsjednik sastao se s Jekaterinom Leščinskom (Yekaterinom Leshchinskaya) 22-godišnjom predsjednicom pokreta "Zdravi domovinac", kako bi razgovarali o mogućoj zabrani prodaje e-cigareta u Rusiji, kada su na njegovim rukama uočeni neobični tragovi.

U trenutku kada je pružio ruku mladoj ženi, na njegovoj desnoj ruci bile su vidljive: natečene vene, izražene tetive, tanka, izborana koža.

Na snimku susreta vidi se i kako ruski vođa nervozno pomjera prste i steže šaku ispod rukava sakoa, piše Direktno.rs.

Nakon što se snimak proširio društvenim mrežama i, prije svega, poljskim medijima, ukrajinski izvori sugerisali su da je ruski diktator u tom trenutku mogao trpjeti znatne bolove.
# VLADIMIR PUTIN
