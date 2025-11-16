Video / Putinovo zdravlje upitno: Rukovanje predsjednika Rusije izazvalo pometnju

Rukovanje Vladimira Putina (Vladimira Putina) i jedne zdravstvene stručnjakinje izazvalo je raspravu o njegovom zdravstvenom stanju, nakon što su brojni posmatrači primijetili natečene vene na njegovim rukama i neobično stezanje šake, piše Daily Mail.

Ruski predsjednik sastao se s Jekaterinom Leščinskom (Yekaterinom Leshchinskaya) 22-godišnjom predsjednicom pokreta "Zdravi domovinac", kako bi razgovarali o mogućoj zabrani prodaje e-cigareta u Rusiji, kada su na njegovim rukama uočeni neobični tragovi.

U trenutku kada je pružio ruku mladoj ženi, na njegovoj desnoj ruci bile su vidljive: natečene vene, izražene tetive, tanka, izborana koža.

Na snimku susreta vidi se i kako ruski vođa nervozno pomjera prste i steže šaku ispod rukava sakoa, piše Direktno.rs.