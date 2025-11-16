Pobuna generacije Z: Na antivladinim protestima u Meksiko Sitiju povrijeđeno 120 osoba

Najmanje 120 osoba, uključujući 100 policajaca, povrijeđeno je tokom sukoba na antivladinim protestima u Meksiko Sitiju (Mexico Cityju).

Hiljade ljudi izašlo je na ulice kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog porasta kriminala i politike predsjednice Claudie Sheinbaum.

Sheinbaum je optužila desničarske političare protiv svoje vlade da stoje iza organizacije protesta, koji su se održali i u drugim meksičkim gradovima.

Skup su organizovale omladinske grupe iz generacije Z, dok su mu građani pridružili zbog protesta protiv ubistava poznatih ličnosti, uključujući i atentat na gradonačelnika Uruapana, Carlosa Manza. Manzo je prije nekoliko sedmica javno pozvao na oštre mjere protiv kartela.

Demonstranti su uklonili dijelove barijere ispred Nacionalne palate, u kojoj živi predsjednica Sheinbaum, a policija je odgovorila upotrebom suzavca kako bi kontrolisala masu.

Okupljeni su nosili transparente s porukama poput “Svi smo mi Carlos Manzo”, dok su neki nosili kaubojske šešire u njegovu čast. Manzo je ubijen 1. novembra dok je prisustvovao festivalu Dana mrtvih.

Poznat po otvorenom govoru protiv bandi i kartelskog nasilja u svom gradu, Manzo je zahtijevao stroge mjere protiv članova naoružanih kartela koji teroriziraju Meksiko. Sheinbaum je također djelovala protiv kartela, ali se protivila ideji da se pokrene još jedan sveopšti rat protiv droge, s obzirom na to da su prethodni pokušaji njenih prethodnika završavali krvavim posljedicama.