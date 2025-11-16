Ukrajina ima novo moćno oružje: Zelenski objavio snimak napada duboko u Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je objavio snimak koji prikazuje lansiranje dalekometnih projektila "Dugi Neptun" tokom noćnog napada na ciljeve duboko unutar Rusije.

Ovo je prvi put da je Kijev javno pokazao dejstvo ovog moćnog oružja, nadograđene verzije protivbrodskog projektila kojim je u aprilu 2022. godine potopljen komandni brod ruske Crnomorske flote, Moskva, piše Kyiv Post.

"Ukrajinski 'Dugi Neptuni'. Čine više", kratko je poručio Zelenski u objavi na Telegramu. Potvrdio je da su ukrajinske snage pogodile određene lokacije u Rusiji, ali nije otkrivao dodatne detalje.

- Ovo je naš potpuno opravdan odgovor na ruski teror. Ukrajinski projektili donose opipljive i precizne rezultate svakog mjeseca - izjavio je, zahvalivši svima koji su uključeni u razvoj ukrajinskog raketnog programa.

Šta je "Dugi Neptun"?

Riječ je o modernizovanoj verziji protivbrodskog projektila "Neptun" domaće proizvodnje. Prvi prikaz nadograđenog projektila pojavio se u videu koji je proizvođač oružja "Zbroja" objavio povodom Dana nezavisnosti Ukrajine 24. augusta, gdje je prikazan uz haubice "Bohdana" i pomorske dronove.

Još u martu ove godine, Zelenski je najavio da nova verzija može gađati ciljeve na udaljenosti do 1.000 kilometara, što je ogroman skok u odnosu na domet od 300 kilometara originalnog modela. Smatra se da je upravo ovaj projektil korišten u ukrajinskom napadu na rusku pomorsku luku Novorosijsk u maju, kada je preleteo udaljenost veću od 750 kilometara, što predstavlja jedan od najdalekosežnijih raketnih udara Kijeva od početka ruske invazije.

Tehnička poboljšanja i nove mogućnosti

Odbrambeni portal Militarnji navodi da veće tijelo projektila objašnjava njegov značajno povećani domet. Novo oružje može nositi bojevu glavu sa više eksploziva, ojačani penetrator ili potpuno novi sistem navođenja.