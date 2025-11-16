Sve jače veze američkih i njemačkih desničara: Velika delegacija AfD-a stiže u Vašington

Desetine političara iz krajnje desne njemačke stranke Alternativa za Njemačku (AfD) planiraju u decembru posjetiti Vašington na poziv grupe republikanskih zastupnika u Predstavničkom domu, izjavila je američka kongresmenka Ana Paulina Luna.

Poziv AfD-ovim političarima dolazi u trenutku kada njemački krajnje desni lideri sve češće traže podršku MAGA republikanaca u Sjedinjenim Američkim Državama za ono što predstavljaju kao borbu protiv političkog progona i cenzure u Njemačkoj.

Aktivan interes

- Ugostit ćemo 40 članova AfD-a. I neću biti sama, biće i drugih članova Kongresa - rekla je Luna u intervjuu za Welt.

Luna je pokazala aktivan interes za tvrdnje njemačkih krajnje desnih aktera da su progonjeni zbog svojih stavova, nedavno rekavši za Politico da "nedavne akcije njemačke vlade protiv vlastitih građana više podsjećaju na autoritarizam Sovjetskog Saveza prije njegovog pada nego na današnju Rusiju."

Neki zvaničnici iz Trumpove administracije također su izrazili podršku AfD-u.

Kada je njemačka savezna obavještajna služba za unutrašnju sigurnost ranije ove godine proglasila AfD ekstremističkom organizacijom, američki državni sekretar Marko Rubio nazvao je taj potez "tiranjom pod maskom".

Tokom Minhenske sigurnosne konferencije, američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) pozvao je evropske mainstream političare da sruše "zidove" koji drže krajnje desne stranke izvan vlasti.

Njemački poslijeratni ustav omogućava domaćim obavještajnim agencijama nadzor političkih stranaka, aktera i organizacija koje se smatraju ekstremističkim, te teoretski dopušta i zabranu takvih stranaka. Ova ograničenja uvedena su kako bi se spriječilo ponavljanje nacističkog uspona na vlast, kada su antidemokratske snage uspjele podkopati demokratiju iznutra.

Jačanje legitimnosti

Lideri AfD-a vide poziv u Vašington kao priliku za jačanje legitimnosti kod kuće u svojim tvrdnjama o progonu. Luna je krajem prošlog mjeseca putem objave na X-u pozvala kopredsjednicu AfD-a Alisu Vajdel (Alice Weidel) u Vašington. Vajdel je pozitivno reagovala i najavila da će se javiti kako bi dogovorile daljnje aranžmane.

Luna se nedavno sastala i sa Naomi Šajt (Naomi Seibt), desničarskom influensericom i saveznicom AfD-a, koja je nedavno zatražila azil u SAD-u, tvrdeći da je meta "ozbiljnog nadzora i maltretiranja od strane vlade i obavještajnih službi" zbog svojih političkih stavova i borbe za slobodu govora u Njemačkoj.

- Mislim da je Šajt sjajna mlada žena i vjerujem da ima obećavajuću budućnost, čime god se odluči baviti, i zato ćemo je u potpunosti podržati - rekla je Luna za Welt.

Dodala je da neće pomagati samo Šajt, nego i drugima iz Njemačke koji su u "sličnoj situaciji".

- Nadam se da će ovo barem otvoriti neku vrstu dijaloga o tome kako njemačka vlada, posebno političari i policija, tretiraju vlastite građane čak i ako se ne slažu s njima - rekla je Luna.

Putovanje članova AfD-a u Vašington u decembru trebalo bi biti praćeno većom konferencijom početkom iduće godine, koju Luna opisuje kao kontratežu Davosu, mjestu gdje se održava Svjetski ekonomski forum, s fokusom na "suverenitet država".