Kongresmen u avionu gledao eksplicitne fotografije: "Ne mislim da Elon Mask to tako vidi"

U izjavi, Šerman je rekao da to "nije potpuna istina" te se na nespretan način pokušao opravdati, kriveći algoritam društvene mreže X

Kongresmen Bred Šerman. Platforma X

E. A.

16.11.2025

Kongresmen Bred Šerman (Brad Sherman) se oglasio nakon što su na društvenim mrežama objavljene fotografije koje prikazuju da tokom leta u avionu gleda eksplicitne sadržaje.

Na fotografijama se vidi Šerman, 71-godišnji kongresmen iz Demokratske stranke, kako na svom tabletu gleda eksplicitne fotografije.

U izjavi, Šerman je rekao da to "nije potpuna istina" te se na nespretan način pokušao opravdati, kriveći algoritam društvene mreže X.

- To nije bilo ništa drugo nego skrolanje po Twitteru, a, nažalost, Elon Mask (Elon Musk) je uništio Tvitterov algoritam tako da ljudima prikazuje sadržaj koji ne traže niti na koji su pretplaćeni - rekao je portparol Šermana za Fox News.

Slično je rekao i za Punchbowl News, navodeći da su se slike pojavile na njegovom X feedu u sekciji ‘For You’, stranici koja prikazuje preporučeni sadržaj.

- To je bilo na Tvitteru. Te slike su se pojavile u ‘For You’ sekciji - rekao je Šerman za Punchbowl News, dodajući da je tokom svog leta pregledao razne objave.

Na pitanje smatra li da je sadržaj primjeren za gledanje u avionu, Šerman je odgovorio da nije.

- Je li to pornografija? Ne mislim da Elon Mask to tako vidi. Je li primjereno? Nije - rekao je Šerman.

