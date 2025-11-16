Predsjedavajući libanskog parlamenta: Hezbolah ima pravo na obnovu, nije kršio sporazum o primirju

Predsjedavajući libanskog parlamenta Nabih Beri (Nabih Berri) saopćio je da Hezbolah ima puno pravo na obnovu svojih kapaciteta te naglasio da ova organizacija, od potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana, već 11 mjeseci nije ispalila niti jedan metak.

Beri je dodao da Liban ispunjava svoje obaveze prema primirju južno od rijeke Litani, za razliku od Izraela, koji se ne pridržava sporazuma.

Izrael tvrdi da Hezbolah stalno krši primirje tihim pokušajima da obnovi svoje kapacitete u blizini granice, što dovodi do njegovih ponovljenih napada.

On je ove navode negirao i istakao da Hezbolah ne krijumčari oružje.

Beri je vođa pokreta Amal, saveznika Hezbolaha koji se zajedno s njim borio protiv Izraela.