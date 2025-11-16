Najavljena žalba UN-u: Liban optužio Izrael za gradnju zida na jugu te države

Libanske vlasti objavile su da će uložiti žalbu Savjetu bezbjednosti UN zbog izraelske izgradnje zida na jugu zemlje, prema informacijama koje su u petak prenijele Privremene snage UN u Libanu (UNIFIL).

Odbačene optužbe

Izrael je odbacio optužbe UNIFIL-a, pozivajući se na „jačanje fizičke barijere” duž linije razgraničenja sa svojim sjevernim susjedom, ali ne i na libanskoj teritoriji.

Kabinet libanskog predsjednika Žozefa Auna (Joseph) naložio je „podnošenje hitne žalbe Savjetu bezbjednosti UN protiv Izraela zbog izgradnje betonskog zida na južnoj granici Libana”, koji prelazi takozvanu Plavu liniju, granicu između dvije zemlje.

Kabinet je zatražio da žalbu „prate izvještaji koje su izdale UN, a koji opovrgavaju izraelsko poricanje izgradnje zida”.

UNIFIL je u petak naveo da je u oktobru otkrio betonski zid koji je podigla izraelska vojska jugozapadno od Jaruna.

- Istraga je potvrdila da je zid prelazio Plavu liniju, tako da više od 4.000 kvadratnih metara libanske teritorije postaje nepristupačno stanovnicima - dodaje se u saopštenju.

Islamistički pokret

Od početka rata u Pojasu Gaze, izazvanog napadom palestinskog islamističkog pokreta Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine, izraelska vojska „sprovela je niz mjera, uključujući jačanje fizičke barijere duž sjeverne granice”, rekao je za AFP neimenovani portparol izraelske vojske.

On je dodao da zid ne prelazi Plavu liniju, navodeći da je njegova izgradnja počela 2022. godine.

Poslije početka rata u Gazi, libanski proiranski pokret Hezbolah otvorio je front ispaljivanjem raketa iz južnog dijela Libana na sjeverni dio Izraela, tvrdeći da djeluje u znak podrške svom savezniku, Hamasu.

Ta neprijateljstva su se pretvorila u otvoreni rat u septembru 2024. godine, prije nego što je krajem novembra postignut sporazum o prekidu vatre.