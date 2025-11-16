Donald Tramp kupio obveznice vrijedne stotine miliona dolara: Ulaže u sektore koji profitiraju od njegovih politika

Američki predsjednik Donald Tramp od kraja augusta do početka oktobra kupio je korporativne obveznice u vrijednosti od najmanje 82 miliona dolara, uključujući i nova ulaganja u sektore koji profitiraju od politika njegove administracije, pokazale su finansijske prijave.

Prema dokumentima koje je objavila Američka kancelarija za vladinu etiku (U.S. Office of Government Ethics), Tramp je od 28. augusta do 2. oktobra izvršio više od 175 finansijskih transakcija.

Zakon o transparentnosti iz 1978. godine, poznat kao Ethics in Government Act, zahtijeva ovakve prijave, koje ne navode precizne iznose po kupovini, već samo široke rasponе. Maksimalna ukupna vrijednost kupljenih obveznica premašila je 337 miliona dolara, navodi se u dokumentima.

Većina imovine iz prijava odnosi se na obveznice koje izdaju općine, savezne države, okruzi, školski distrikti i druge javne institucije.

Nova ulaganja Trampa uključuju obveznice iz nekoliko industrija, uključujući i sektore koji su već imali ili trenutno imaju koristi od promjena u njegovoj politici, primjerice finansijske deregulacije.

Korporativne obveznice koje je kupio obuhvataju proizvođače čipova poput Broadcoma i Qualcomma, tehnološke kompanije kao što su Meta Platforms, maloprodajne lance poput Home Depota i CVS Health, te velike banke s Wall Streeta, uključujući Goldman Sachs i Morgan Stanley.

Kupovine obveznica investicijskih banaka krajem augusta uključivale su i obveznice JP Morgana, a u petak je Tramp zatražio od Ministarstva pravde SAD-a da istraži JP Morgan zbog povezanosti s pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Banka je izrazila žaljenje zbog ranijih veza s Epsteinom i naglasila da mu nije pomagao u izvršenju njegovih "odvratnih djela".

Tramp je takođe kupio obveznice kompanije Intel nakon što je američka vlada pod njegovim vodstvom stekla udio u toj kompaniji.

Prije ulaska u politiku, Tramp je postao bogat u sektoru nekretnina, a ranije je izjavio da je svoje kompanije stavio pod nadzor svoje djece.

Prijava iz augusta pokazala je da je od povratka na predsjedničku funkciju 20. januara kupio obveznice u vrijednosti većoj od 100 miliona dolara. U godišnjoj prijavi podnesenoj u junu navedeno je da prihod od njegovih različitih poduhvata i dalje na kraju ide njemu, što izaziva zabrinutost zbog mogućih sukoba interesa.

Ta godišnja prijava, koja se odnosila na kalendarsku 2024. godinu, prikazala je više od 600 miliona dolara prihoda od kriptovaluta, golf objekata, licenci i drugih poduhvata, uključujući značajan rast bogatstva kroz ulaganja u kriptovalute.

Prema izračunu Reutersa, ukupna imovina Trampa navedena u toj prijavi procijenjena je na najmanje 1,6 milijardi dolara.