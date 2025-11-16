Na zahtjev ruskog lidera: Putin i Netanjahu razgovarali o Siriji i Iranu, osvrnuli se i na Gazu

Ruski predsjednik Vladimir Putin i premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) obavili su danas telefonski razgovor gdje su raspravljali o dešavanjima na Bliskom istoku.

Njih dvojica su se fokusirali na situaciju u Pojasu Gaze, posebno u vezi s provedbom sporazuma o prekidu vatre i razmjenom izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika.

Također su razgovarali o statusu iranskog nuklearnog programa i pitanjima vezanim za daljnje napore za stabilizaciju u Siriji.

Izraelski mediji navode da je razgovor održan na zahtjev ruskog lidera te su povod razgovora bila pitanja koja se tiču ​​Irana i Sirije.

Njih dvojica su prethodno prošlog mjeseca razgovarali telefonom o sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a, a ruski lider je potvrdio stav Moskve "u korist sveobuhvatnog rješenja palestinskog pitanja".

KAN News je ranije ove godine izvijestio da Netanjahuov ured blisko sarađuje s Rusijom u nastojanju da riješi nekoliko različitih pitanja, uključujući napetosti između SAD-a i Rusije nakon Putinovog insistiranja na nastavku rata u Ukrajini.