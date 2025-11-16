Nikolas Maduro tražio mir sa Amerikom: Pred desetinama hiljada ljudi zapjevao i poznatu pjesmu

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) je u gradu Miranda održao događaj kojem je prisustvovalo desetine hiljada ljudi, a najzanimljiviji trenutak desio se kada je govorio o SAD-u.

Američka administracija pod predsjednikom Donaldom Trumpom već sedmicama gomila vojsku u Karipskom moru te se govori i o potencijalnoj kopnenoj invaziji.

Prema informacijama medija u SAD-u, cilj je rušenje Madura, a on je više puta naglasio da se neće predati bez borbe, odnosno bez otvorenog rata između Amerike i Venecuele.

Međutim, imao je nešto drugačiji ton na ovom događaju, naglasivši kako je prijeko potreban mir.

Posebno je zanimljivo bilo što je Maduro na bini zapjevao, i to poznatu pjesmu "Imagine" britanskog pjevača Johna Lennona, koja se smatra svojevrsnom "himnom" mira.

- Mir, mir, mir, sve trebamo raditi za mir - rekao je Maduro, prije nego što je s razglasa krenula ova pjesma.

Venecuelanski predsjednik se "pridružio" Lennonu u pjevanju, na oduševljenje okupljenih.

Podsjetimo, SAD i dalje ne isključuje mogućnost kopnene invazije na Venecuelu, a ranije ove godine su povećali nagradu za bilo koju informaciju koja dovede do hapšenja Madura na 50 miliona dolara.

Uz to, Amerika provodi i svakodnevne udare na plovila u Karipskom moru za koja tvrdi da prenose narkotike, iako to iz Venecuele negiraju.