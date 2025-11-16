Iranu prijeti katastrofa: Suša najveća u pola stoljeća, vlasti stvaraju kišu

Iranske vlasti počele su zasijavati oblake kako bi izazvale kišu, budući da zemlja prolazi kroz jednu od najgorih suša u posljednjim desetljećima, objavili su iranski državni mediji.

- Danas je izvedeno zasijavanje oblaka iz zraka u bazenu jezera Urmije, prvo u ovoj hidrološkoj godini - koja je počela u septembru, objavila je sinoć službena iranska agencija Irna. To jezero, najveće u Iranu, značajno se smanjilo zbog suše. Nalazi se na sjeverozapadu zemlje.

Prema Irni, zasijavanje oblaka nastavit će se provoditi u pokrajinama Istočni i Zapadni Azerbejdžan. Zasijavanje oblaka izvodi se raspršivanjem tvari u atmosferu kako bi se pospješila kondenzacija u oblacima ili stvaranje jezgri leda u njima.

Jučer je ipak pala kiša

Uobičajena sredstva uključuju srebrni jodid, kalijev jodid, suhi led i so. Postoje i metode koje uključuju odašiljanje električnih ili infracrvenih impulsa. U posljednje vrijeme za zasijavanje oblaka koriste se i nanočestice. Tvari se u atmosferu raspršuju pomoću letjelica s pilotima ili bez pilota, te zemaljskih generatora.

Iran je prošle godine objavio da je razvio vlastitu tehnologiju zasijavanja oblaka. Iran je već godinama pogođen hroničnim sušama i toplotnim valovima, a situacija će se dodatno pogoršati zbog klimatskih promjena. Prema Irni, ova jesen je najsušnija u Iranu u posljednjih 50 godina.

Padavine su ove godine za 89 posto manje od dugoročnog prosjeka, navodi iranska meteorološka služba, na koju se poziva Irna. Jučer je ipak pala kiša u nekoliko naselja na zapadu i sjeverozapadu zemlje. Državni mediji izvijestili su i o prvom snijegu na planinskom masivu Alborz i u skijalištu Točal, sjeverno od Teherana.

Predsjednik upozorio

Prema mjesnim vlastima, padavine u glavnom gradu nikada nisu bile niže u posljednjih stotinu godina, a polovina iranskih pokrajina nije primila ni kap kiše već mjesecima. Razine vode u rezervoarima koji snabdijevaju mnoge pokrajine historijski su niske. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je početkom mjeseca da bi, ako kiša ne padne do zime, Teheran možda morao biti evakuiran.

Vlada je kasnije pojasnila da je predsjednik želio upozoriti stanovništvo na ozbiljnost situacije, a ne najaviti konkretan plan. Druge zemlje u regiji, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, također provode zasijavanje oblaka kako bi izazvale kišu.