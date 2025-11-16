Analiza Haaretza: Natanjahu je glavna prepreka planu za mir u Gazi, neće dozvoliti državu Palestinu

Izraelski medij Haaretz objavio je analizu u kojoj ističe da izraelski premijer Benjamin Natanjahu otvoreno pokazuje protivljenje prelasku na novu fazu primirja u Gazi.

Nacrt rezolucije

Ovo se događa u trenutku kada se očekuje da će Vijeće sigurnosti UN-a u ponedjeljak glasati o nacrtu rezolucije o Gazi, koja bi mogla odobriti Trampov plan za područje.

Prema predloženoj rezoluciji, Gazu bi preuzele Međunarodne stabilizacijske snage (ISF) i administracija kojom bi upravljao Odbor za mir pod vodstvom Trampa. Nacrt rezolucije u koji je u četvrtak AFP imao uvid, "pozdravlja osnivanje Odbora za mir", prijelaznog upravnog tijela za Gazu, kojim bi možda predsjedavao Tramp s mandatom do kraja 2027. godine.

U analizi Haaretza navodi se da arapski partneri SAD-a vide Natanjahua kao "najveću prepreku Trampovim naporima da unaprijedi planove za Gazu" i "kao nekoga ko neće dozvoliti bilo kakav napredak ka palestinskoj državi".

Zvaničnici navode da visoki politički lideri ostaju nepokolebljivi u tome da prijelaz Rafah ostane zatvoren, iako je ponovno otvaranje ovog graničnog prijelaza - jedinog koji nije u potpunosti pod kontrolom Izraela - trebalo biti dio početne faze sporazuma.

Rješavanje situacije

Prema Haaretzu, obećanja koja su SAD navodno prenijele Hamasu, a za koja se kaže da su povezana s povratkom tijela izraelskog vojnika Hadara Goldina, nisu dovela do bilo kakvog napretka u rješavanju situacije naoružanih boraca Hamasa koji su ostali nasukani istočno od žute linije.

Natanjahu je danas ponovio obećanje da će Hamas razoružati.

- U planu od 20 tačaka, i u bilo kojem drugom slučaju, ovo područje će biti demilitarizirano i Hamas će biti razoružan - ili lakšim ili težim putem. To sam rekao, a to je rekao i predsjednik Tramp - naveo je Natanjahu.

S obzirom da se u nacrtu rezolucije koja će sutra biti na dnevnom redu sjednice Ujedinjenih nacija, a u kojoj se spominje moguća buduća palestinska država, Natanjahu je izrazio svoje protivljenje.

- Naše protivljenje palestinskoj državi bilo gdje zapadno od rijeke Jordan postoji, čvrsto je i nije se nimalo promijenilo. Decenijama se protivim ovim pokušajima, i to činim protiv vanjskog i unutrašnjeg pritiska. Ne treba mi pojačanje, tvitovi ili predavanja ni od koga - kazao je.

Podsjećamo, Palestinu su prije nekoliko sedmica priznale Kanada, Velika Britanija, Australija, Francuska i brojne druge zemlje.

Prekid vatre u Gazi stupilo je na snagu 10. oktobra, ali unatoč tome Izrael je nekoliko puta prekršio primirje.