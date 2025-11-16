Eruptirao vulkan: Stanovništvo pozvano da nosi maske i kišobrane

Vulkan Sauradžima aktivirao se na jugu Japana i izbacio oblak pepela i dima, saopštila je danas Japanska meteorološka agencija (JMA).

Lokalni zvaničnik saopštio je da nikakva šteta nije prijavljena, a meteorolozi su izdali upozorenje na, kako su naveli, umjerene količine pepela u prefekturama Kagošima i Mijazaki.

- Molimo vas da preduzmete mjere predostrožnosti da biste se zaštitili od pepela korišćenjem kišobrana ili maski, i da vozite polako - navodi se u saopštenju JMA.

Japan ima više aktivnih vulkana, a Sakuradžima je popularna turistička destinacija.

Lokalne vlasti ograničile su prilaz tom vulkanu zbog nove erupcije.



