Oluja Claudia poharala zapadnu Evropu: U Portugalu troje mrtvih, pojavio se i tornado

Oluja Claudia ovog je vikenda pogodila zapadne dijelove Evrope, ostavljajući za sobom težak bilans – u Portugalu su život izgubile tri osobe, a desetine su povrijeđene.

Portugal i susjedna Španija suočavaju se s izrazito nepovoljnim vremenskim prilikama, dok se oluja postupno premještala prema Velikoj Britaniji i Irskoj, gdje je u subotu izazvala poplave i vanredne intervencije.

U Velikoj Britaniji spasilačke službe su bile primorane organizovati hitne evakuacije u dijelovima Velsa i Engleske zahvaćenim velikim poplavama.

Vatrogasno-spasilačka služba Južnog Velsa potvrdila je da se provode akcije spašavanja, evakuacije stanovništva i nadzor ugroženih područja.

- Oluja Claudia izazvala je ozbiljne poplave u dijelovima Velsa tokom noći, koje i dalje utiču na domove, poslovne objekte, te saobraćajnu i energetsku infrastrukturu - saopćio je portparol velške vlade.

Dramatični snimci iz zraka prikazali su velike poplave u Monmouthu, gdje se rijeka izlila i poplavila centar grada te okolna naselja.

U Portugalu su spasioci u četvrtak pronašli tijela starijeg bračnog para u njihovoj kući koju je voda potpuno preplavila. Samo dva dana kasnije, snažan tornado pogodio je Albufeiru na jugu zemlje, povrijedivši više od deset osoba.

Na internetu su se pojavile snimke koji prikazuju kako tornado ruši i uništava karavane u lokalnom kampu, gdje je, prema riječima regionalnog komandanta civilne zaštite Vitora Vaz Pinta, smrtno stradala 85-godišnja državljanka Velike Britanije.

U obližnjem hotelu povrijeđeno je još 28 osoba, dok je meteorološka služba IPMA proglasila žuti nivo uzbune za cijeli Algarve i okruge Beja i Setubal, što predstavlja drugi najviši stepen upozorenja.