Zelenski u posjeti Atini: Glavna tema njegovih susreta sa grčkim zvaničnicima bit će energetika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će danas u kratkoj posjeti Atini, a glavna tema njegovih susreta sa grčkim zvaničnicima bit će energetika, zbog povećane potrebe Ukrajine za energentima tokom predstojeće zime, javili su grčki mediji.

Glavna tema razgovora Zelenskog sa grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom bit će uloga Grčke kao čvorišta za transport američkog tečnog prirodnog gasa (LNG) do Ukrajine, prenio je "Katimerini".

Zelenski će se sastati i sa predsjednikom Grčke Konstantinosom Tasulasom i predsjednikom grčkog parlamenta Nikitasom Kaklamanisom.

Ukrajini su pred zimu potrebne dodatne količine gasa i povećani uvoz za 30 posto, prenijeli su ranije ukrajinski mediji.

Zelenski je potvrdio u petak da Kijev i Atina "formiraju sporazum u energetskom sektoru" u cilju povećanja snabdijevanja gasom Ukrajine, kako za ovu zimu, tako i na duži rok.