Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SASTANAK

Zelenski u posjeti Atini: Glavna tema njegovih susreta sa grčkim zvaničnicima bit će energetika

Zelenski će se sastati i sa predsjednikom Grčke Konstantinosom Tasulasom i predsjednikom grčkog parlamenta Nikitasom Kaklamanisom

Volodimir Zelenski. Platforma X

E. A.

16.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će danas u kratkoj posjeti Atini, a glavna tema njegovih susreta sa grčkim zvaničnicima bit će energetika, zbog povećane potrebe Ukrajine za energentima tokom predstojeće zime, javili su grčki mediji.

Glavna tema razgovora Zelenskog sa grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom bit će uloga Grčke kao čvorišta za transport američkog tečnog prirodnog gasa (LNG) do Ukrajine, prenio je "Katimerini".

Zelenski će se sastati i sa predsjednikom Grčke Konstantinosom Tasulasom i predsjednikom grčkog parlamenta Nikitasom Kaklamanisom.

Ukrajini su pred zimu potrebne dodatne količine gasa i povećani uvoz za 30 posto, prenijeli su ranije ukrajinski mediji.

Zelenski je potvrdio u petak da Kijev i Atina "formiraju sporazum u energetskom sektoru" u cilju povećanja snabdijevanja gasom Ukrajine, kako za ovu zimu, tako i na duži rok.

# ATINA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.