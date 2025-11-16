Tramp izdao drugo pomilovanje za učesnika napada 6. januara dok se širi novi talas pomilovanja

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izdao je novi set pomilovanja, uključujući i rijetko drugo pomilovanje za jednog optuženog u vezi s napadom 6. januara, u sklopu šire inicijative kojom nastoji abolirati pojedince povezane s pokušajima poništavanja predsjedničkih izbora 2020.

Drugo pomilovanje

Bijela kuća je u subotu potvrdila da je Tramp izdao drugo pomilovanje za Daniela Edvina Vilsona (Daniela Edwina Wilsona) (50) iz Louisvilllea, kojeg je već ranije pomilovao zbog njegove uloge u upadu u američki Kongres 6. januara 2021.

Vilson je služio odvojenu kaznu zbog federalne optužbe za oružje, proizašle iz pretresa njegovog doma 2022. godine. Zvaničnik Bijele kuće rekao je da je drugo pomilovanje opravdano jer je pretres doma Wilsona bio povezan s događajima od 6. januara.

Vilson je ranije priznao krivnju za ulazak u Kongres noseći gas masku u 14.37 sati i boravak u zgradi 12 minuta, prema podacima Ministarstva pravde.

Zvaničnici su također dokumentovali poruke koje je slao tog dana, uključujući: "Treba nam svaka ruka."

U ranijoj komunikaciji, tužioci su naveli da je pisao: "Moramo staviti ovu vladu pod kontrolu" i "Vrijeme je da dobri ljudi rade loše stvari".

Vilson je u izjavi za "The Washington Post" izrazio zahvalnost: "Bog blagoslovio sve patriotske zagovornike koji su stajali uz mene i Bog blagoslovio Donalda Trampa."

Pozdravljen potez

Njegov advokat Norm Patis (Norm Pattis) pozdravio je potez, nazvavši prethodnu sudsku odluku kojom je Vilson vraćen u zatvor zlonamjernom i osvetoljubivom odlukom, dodajući: "Što prije ostavimo 6. januar iza sebe, to bolje."

Odluka je izazvala oštre kritike bivše američke advokatice za pomilovanja Liz Ojer (Liz Oyer), koja je ocijenila da nova pomilovanja šalju opasnu poruku.

"Ova pomilovanja su signal Trampovim pristalicama da je MAGA iznad zakona", rekla je.

Tramp je također pomilovao Sjuzan Kej (Suzanne Kaye), osuđenu na 18 mjeseci zbog prijetnji agentima FBI-ja koji su istraživali gdje se nalazila 6. januara, te Josepha Schwartza, bivšeg direktora staračkog doma koji je priznao krivnju u poreskoj prevari od 38 miliona dolara.

Pravni napori koji su doveli do Vilsonovog pomilovanja finansirani su preko organizacije "Condemned USA," koju vodi osuđenik za 6. januar Trenis Evans (Treniss Evans), a koji je rekao da je pomogao stotinama optuženih. Podržati Vilsona, rekao je, bilo je apsolutno neophodno kako bi se ispravila ova nepravda.