Ferenc Puškaš: 19. godišnjica smrti jednog od najboljih svjetskih fudbalera 20. stoljeća

Na današnji dan 2006. godine, preminuo je Ferenc Puškaš, legenda mađarskog fudbala i jedan od najboljih svjetskih fudbalera 20. stoljeća. Nastupajući za mađarske i španske klubove, postigao je 514 golova iz 529 utakmica. Za mađarsku reprezentaciju igrao je od 18. godine i postigao 84 gola u 85 utakmica. Član čuvene "Mađarske konjice" Bio je član čuvene "Mađarske konjice". Godine 1956., iz tadašnje komunističke Mađarske otišao je u Španiju i igrao za španski Real Madrid. Igrao je i za špansku reprezentaciju. Dok je igrao za Real Madrid, tri puta je proglašavan najboljim španskim strijelcem. Prema mišljenju fudbalskih znalaca, imao je najjači udarac lijevom nogom. Godine 1999., Puškaš je izabran za šestog igrača 20. stoljeća, iza Pelea, Johana Krojfa (Cruyff), Franca Bekenbauera (Franz Beckenbauer), Alfreda Di Stefana i Diega Maradone.

Rođen nizozemski pisac Jost fan den Fundel 1587. - Rođen nizozemski pisac Jost fan den Fundel (Joost van, Vondel), najplodniji i najznačajniji književnik nizozemskog baroka, koji je svojim dramama s biblijskim, antičkim i historijskim temama ("Pasha", "Palamed", "Hizbreht van Amatel", "Levendalci", "Lucifer", "Jefta", "Adam u izgnanstvu") mnogo utjecao na evropsku literaturu. 1800. - Kongres SAD sastao se prvi put u novoj prijestonici - Vašingtonu, a tadašnji američki predsjednik Džon Adams (John) postao prvi stanovnik zgrade koja je kasnije nazvana Bijela kuća. 1855. - Škotski istraživač Dejvid Livingston (David Livingstone) otkrio vodopade na rijeci Zambezi, široke 1.717 metara, a visoke stotinu metara, koji su kasnije nazvani po engleskoj kraljici "Viktorijini vodopadi". 1857. - Rođen Celestin Medović, hrvatski slikar, jedan od najvažnijih hrvatskih likovnih umjetnika druge polovine 19. i početka 20. stoljeća. Zapažen uspjeh postigao je u žanru historijskih kompozicija, a značajno je doprinio afirmaciji pejzaža u hrvatskom slikarstvu.

Umro velški filantrop Robert Oven 1858. - Umro velški filantrop Robert Oven (Owen), društveni reformator, industrijalac i jedan od osnivača utopijskog socijalizma koji je sve bogatstvo utrošio pokušavajući da ostvari projekte socijalnih reformi. 1869. - Poslije više od deset godina rada, pod rukovodstvom Francuza Ferdinana de Lesepsa (Lesseps), otvoren je Suecki kanal kojim su povezani Sredozemno more i Indijski okean. Kanal je dugo bio pod okupacijom Velike Britanije. Tek kad ga je 1956. nacionalizovao egipatski predsjednik Gamal Abdel Naser, Kanal se našao u rukama Egipta. 1882. - Umro filolog Đuro Daničić, branilac Vukovih pogleda i veliki poštovalac njegovog rada, jedan od najznačajnijih radnika na proučavanju srpskog i hrvatskog jezika. 1906. - Rođen Soichiro Honda, genijalni japanski inžinjer i industrijalac, pionir u konstrukciji automobila te osnivač kompanije „Honda“. 1913. - Prvi brodovi prošli kroz Panamski kanal. 1917. - Umro francuski vajar Ogist Roden (Auguste Rodin), jedan od najvećih umjetnika krajem 19. i početkom 20. stoljeća, čije je djelo objedinilo romantičarski duh i moderne težnje te presudno utjecalo na evropsko vajarstvo. Skulpture: "Mislilac", "Poljubac", "Balzak", "Građani Kalea", "Vrata pakla", "Čovjek slomljenog nosa", "Vječni idol", "Proljeće", biste, aktovi. 1925. - Rođen američki filmski i televizijski glumac Rok Hadson (Rock Hudson), prepoznat kao jedan od najboljih glumaca svih vremena. Snimio je 63 filma, glumeći pretežno romantične junake. Prije smrti, 1985. godine, priznao je da boluje od AIDS-a. 1929. - Umro Herman Holerit (Herman Hollerith), američki statističar i izumitelj električnog tabulirajućeg stroja, prvog stroja koji je radio na bušene kartice. Stroj se koristio za ubrzanje postupka brojanja glasova u SAD. Brojanje glasova je na ovaj način bilo tri puta brže od ručnog prebrojavanja. Smatra se začetnikom elektromehaničke obrade podataka.

