Napetosti na Karibima: Maduro na engleskom poslao poruku narodu SAD

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro ponovno se obratio naciji, govoreći o zajedničkim vojnim vježbama SAD-a i Trinidada i Tobaga u Karibima.

Vašington povećava svoje vojno prisustvo u regiji. Karakas tvrdi da su nedavne američke vojne aktivnosti – za koje SAD navode da su usmjerene protiv narkobandi – zapravo plan za svrgavanje ljevičarskog lidera Madura. Ovo je druga zajednička vježba koju su SAD i Trinidad i Tobago izveli za manje od mjesec dana.

Američki razarač na navođenje raketa pristao je u Trinidadu na četiri dana radi nove runde vježbi – u dometu Venecuele, čija vlada to naziva "provokacijom".

- Vlada Trinidada i Tobaga još je jednom najavila neodgovorne vježbe, koristeći svoje vode uz obalu države Sukre za vojne manevre koji imaju za cilj biti prijetnja Republici poput Venecuele, koja ne dopušta da je iko ugrozi - rekao je Maduro tokom događaja u Karakasu u subotu.

Maduro je pozvao svoje pristalice u istočnim dijelovima zemlje da održe "bdijenje i stalni marš ulicama" tokom vojnih manevara zakazanih za 16.-21. novembar. Također je uputio poruku i narodu SAD-a – na engleskom jeziku.