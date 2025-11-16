Američka udarna grupa sa nosačem Ford stigla u Karibe

Nosač aviona klase Gerald Ford sa pratećim brodovima uplovio je u Karipsko more, čime je okončano ubrzano premještanje iz Jadranskog mora prema teritorijalnim vodama Venecuele.

Dolaskom u region, udarna grupa pridružila se američkim snagama koje su već raspoređene u Karibima, među kojima su Amfibijska grupa Iwo Jima i ekspedicijska jedinica marinaca. Sve ove strukture objedinjene su pod Zajedničkom operativnom grupom Južno koplje, formiranom za borbu protiv plovila južnoameričkih narko-kartela koja krijumčare narkotike prema Sjedinjenim Američkim Državama.

- Kroz nepokolebljivu posvećenost i preciznu upotrebu naših snaga, spremni smo da se borimo protiv transnacionalnih prijetnji koje nastoje destabilizirati našu regiju - rekao je admiral Alvin Holsi komandant Južne komande američke vojske (SOUTHCOM).

Nosač klase Ford važi za najmoderniju i najmoćniju plovnu platformu na svijetu, zbog čega predvodi 12. udarnu grupu u evropskim morima. Pogoni ga nuklearni reaktor nove generacije koji omogućava više od 25 godina plovidbe bez dopunjavanja goriva, a kapacitet mu omogućava nošenje više od 75 letjelica – od F/A-18 Super Horneta i F-35C, do E-2D Hawkeyeja i helikoptera. Na brodu je oko 4.500 članova posade, uključujući zrakoplovno osoblje.

Uz nosač Gerald R. Ford, udarnu grupu podržavaju razarači sa navođenim raketama klase Arleigh Burke: USS Bainbridge (DDG 96) i USS Mahan (DDG 72), te integrirani komandni brod protuzračne i raketne odbrane USS Winston S. Churchill (DDG 81).

Ulaskom udarne grupe u Karipsko more, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) računa na najmoćniju pomorsku eskadrilu spremnu za operacije protiv venecuelanskih narko-kartela, ali i protiv venecuelanske vojske, koja sve češćim vježbama poručuje da je spremna suprotstaviti se američkim snagama.