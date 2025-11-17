Tramp promijenio odgovor: Sada poziva republikance da glasaju za objavu Epstinovih spisa

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) pozvao je republikance u Zastupničkom domu da glasaju za objavu spisa Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), što je zaokret u odnosu na njegov raniji stav.

- Republikanci u Zastupničkom domu trebali bi glasati za objavu Epstinovih spisa jer nemamo šta skrivati - napisao je Tramp sinoć na Truth Socialu. Velika promjena Trampovog stava dolazi nakon što je više republikanaca signaliziralo da su spremni prekršiti stranačku disciplinu i glasati za objavu dokumenata.

Očekuje se da će Zastupnički dom ove sedmice glasati o prijedlogu zakona kojim bi se ministarstvo pravosuđa prisililo da javno objavi spise. Zagovornici prijedloga poručuju da imaju dovoljno glasova za prolazak kroz Zastupnički dom, no i dalje je nejasno hoće li zakon proći u Senatu.

Dva doma Kongresa

Ako prođe oba doma Kongresa, Tramp bi također morao odobriti objavu spisa. Zakon podržavaju i demokrati i dio republikanaca. Republikanski zastupnik Tomas Mesi (Thomas Massie), jedan od supokrovitelja prijedloga, rekao je u razgovoru za ABC News da bi čak 100 republikanaca moglo glasati za.

Prijedlog, nazvan Zakon o transparentnosti Epstinovih spisa, ima za cilj natjerati ministarstvo pravosuđa da objavi sve neklasificirane zapise, dokumente, komunikaciju i istražne materijale povezane s Epstinom.

Tramp se oglasio ubrzo nakon što je sletio u bazu Joint Base Andrews po povratku s vikenda provedenog na Floridi.

- Ministarstvo pravosuđa već je predalo desetke hiljada stranica javnosti o 'Epstinu', proučava razne operativce demokrata (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers itd.) i njihov odnos s Epstinom, a Odbor za nadzor Zastupničkog doma može dobiti sve što mu zakonski pripada, BAŠ ME BRIGA! - napisao je Trsmp, dodajući da želi da se republikanci "VRATE NA TEMU".

Trampovo spominjanje Clintona uslijedilo je nakon što je američko ministarstvo pravosuđa potvrdilo da će istražiti veze pedofilskog financijera Epstina s velikim bankama i nekoliko istaknutih demokrata, uključujući bivšeg predsjednika Billa Clintona.

Tramp je istaknuo da će zatražiti od državne odvjetnice Pam Bondi i FBI-ja da istraže Epstinov "angažman i odnos" s Clintonom i drugima. Clinton je odlučno negirao da je imao ikakvo saznanje o Epstinovim zločinima.

Glasnogovornik JPMorgan Chasea utvrdio je kako kompanija žali zbog "svake povezanosti" koju je imala s Epstinom te dodao da mu "nisu pomagali u počinjenju njegovih gnusnih djela".

Objavljene tri prepiske

Trampov zaokret dogodio se nakon što su demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma prošle sedmice objavili tri e-mail prepiske, uključujući korespondenciju između Epstina, koji je umro 2019. u zatvoru, i njegove dugogodišnje suradnice Žislejn Maxwell, koja trenutno služi kaznu od 20 godina zbog trgovanja seksualnim robljem.

Neke od tih prepiski spominju Trampa. U jednom e-mailu iz 2011. Epstin piše Maxwell: "Želim da shvatiš da je taj pas koji se nije zalajao Tramp. Žrtva je provela sate u mojoj kući s njim."

Samo nekoliko sati nakon objave tih e-mailova, republikanci u Zastupničkom domu objavili su mnogo veću grupu od 20.000 spisa kao protuodgovor na ono što su nazvali pokušajem demokrata da "selektivno biraju" dokumente. Također su poručili da je riječ o pokušaju "stvaranja lažnog narativa kako bi se ocrnilo predsjednika Trampa".

Zastupnički dom potom je najavio da će iduće sedmice glasati o još široj objavi Epstinovih materijala.

Svađa sa saveznicom

Trampov zaokret uslijedio je nakon što je predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson u razgovoru za Fox News sugerirao da bi glasanje za objavu dokumenata moglo otkloniti optužbe da je Tramp imao ikakve veze s Epstinovim zlostavljanjem i trgovinom maloljetnim djevojkama.

Tramp i republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene, tradicionalno jedna od njegovih najžešćih braniteljica, javno su se posvađali zbog objave Epstinovih spisa. U petak je Tramp nazvao Greene "ludom", poručivši da bi trebala biti smijenjena na izborima sljedeće godine. U subotu ju je nazvao "izdajicom".

Greene je zauzvrat dovela u pitanje Trampovo stavljanje "Amerike na prvo mjesto" i kritizirala njegovo postupanje sa spisima.