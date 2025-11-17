SAOPĆIO PENTAGON

SAD izvele novi napad na brod u Pacifiku, ubijene tri osobe

Riječ je o 21. napadu američke vojske na brodove za krijumčarenje droge od početka septembra

Snimak napada.

Dž. R.

17.11.2025

Pentagon je saopćio da su SAD izvele još jedan napad na navodni brod za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku, usmrtivši tri osobe na brodu.

- Obavještajne službe potvrdile su da je brod bio umiješan u ilegalno krijumčarenje narkotika, tranzitirao poznatom rutom za krijumčarenje narkotika i prevozio narkotike - objavilo je Južno zapovjedništvo SAD u objavi na društvenim mrežama.

U objavi se navodi kako se brod nalazio u međunarodnim vodama kada ga je pogodila Zajednička radna skupina Južno koplje, prenosi Reuters.

Riječ je o 21. napadu američke vojske na brodove za krijumčarenje droge od početka septembra. U napadima je, prema podacima Pentagona, ubijeno više od 80 ljudi.

Više zastupnika u američkom Kongresu, grupe za ljudska prava postavili su pitanja o zakonitosti napada. Trampova administracija je izjavila kako imaju zakonske ovlasti za izvođenje napada.

