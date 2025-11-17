SAD izvele novi napad na brod u Pacifiku, ubijene tri osobe

Pentagon je saopćio da su SAD izvele još jedan napad na navodni brod za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku, usmrtivši tri osobe na brodu.
- Obavještajne službe potvrdile su da je brod bio umiješan u ilegalno krijumčarenje narkotika, tranzitirao poznatom rutom za krijumčarenje narkotika i prevozio narkotike - objavilo je Južno zapovjedništvo SAD u objavi na društvenim mrežama.
U objavi se navodi kako se brod nalazio u međunarodnim vodama kada ga je pogodila Zajednička radna skupina Južno koplje, prenosi Reuters.
Riječ je o 21. napadu američke vojske na brodove za krijumčarenje droge od početka septembra. U napadima je, prema podacima Pentagona, ubijeno više od 80 ljudi.
Više zastupnika u američkom Kongresu, grupe za ljudska prava postavili su pitanja o zakonitosti napada. Trampova administracija je izjavila kako imaju zakonske ovlasti za izvođenje napada.