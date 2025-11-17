Tramp najavio sankcije svim zemljama koje posluju s Rusijom

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, najavio je kako republikanci u Kongresu pripremaju zakon kojim bi se uvele sankcije svim zemljama koje posluju s Rusijom. Tramp je dodao da bi se nove mjere mogle odnositi i na Iran, ključnog vojnog saveznika Moskve, piše Kyiv Independent.

- Svaka zemlja koja posluje s Rusijom bit će vrlo strogo sankcionirana - poručio je Tramp novinarima u Palm Beachu na Floridi.

Nadolazeći zakon nadovezuje se na niz akcija koje je Trampova administracija poduzela posljednjih mjeseci. U oktobru su objavljene prve sankcije protiv Moskve, usmjerene na dvije najveće ruske naftne kompanije - Rosneft i Lukoil - zajedno s njihovim podružnicama.

Međutim, američko Ministarstvo financija nedavno je odgodilo sankcije Lukoilu, koje su prvobitno trebale stupiti na snagu 21. novembra, kako bi se kompaniji dalo vremena za prodaju inozemne imovine.

Vašington je ranije ove godine također uveo carine od 50% na robu iz Indije, jednog od najvećih uvoznika ruske nafte. Kao razlog navedena je ustrajnost New Delhija u kupnji unatoč upozorenjima da bi mogle uslijediti sekundarne sankcije ako Moskva ne pokaže napredak u mirovnim naporima u Ukrajini.

Iako Tramp nije ponudio dodatne detalje o zakonu koji se priprema, rekao je da će se Iran vjerojatno naći među metama. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Iran se profilirao kao ključni saveznik Kremlja, opskrbljujući moskovske ratne napore oružjem i vojnom opremom.