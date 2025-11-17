Orban: "Ukrajina nema šanse da pobijedi u ratu, ludost je financirati je"

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da Ukrajina nema šanse pobijediti Rusiju. Njegovi komentari dolaze u trenutku dok blijede nade u skori prekid vatre, a Evropa se bori da podrži financije Kijeva.

U intervjuu s izvršnim direktorom njemačke medijske grupe Aksel Springer (Axel), Orban je rekao da financijska podrška Ukrajini "ubija" Evropsku uniju "ekonomski, financijski" i da je "jednostavno luda". Mađarska je prethodno blokirala produženje evropskih sankcija protiv Rusije i financijske podrške Ukrajini te je lobirala za izuzeće od američkih naftnih sankcija Moskvi.

Pogrešan stav

- Već smo potrošili 185 milijardi eura i naša je namjera potrošiti još više. Dakle, financiramo zemlju koja nema šanse pobijediti u ratu - upozorio je Orban.

Optužio je evropske čelnike da namjerno produžuju sukob u Ukrajini u nadi da će dobiti bolju pregovaračku poziciju za mirovni sporazum.

- Željeli bi nastaviti rat. Misle da moramo nastaviti rat kako bismo više podržali Ukrajinu - napomenuo je, utvrdivši da je takav stav "potpuno pogrešan".

- Situacija i vrijeme idu u korist Rusije. Nemojte nastaviti. Zaustavite to čim prije možemo - ponovio je. Što se tiče mirovnih pregovora, Orbán je kazao kako očekuje "sporazum između Rusa i Amerikanaca o ratu i o drugim pitanjima, trgovini, svjetskoj trgovini, energetici i drugim pitanjima".

Također je istaknuo da bi Evropljani trebali "otvoriti neovisni komunikacijski kanal prema Rusiji".

- Neka Amerikanci pregovaraju s Rusima, a onda bi i Evropljani trebali pregovarati s Rusima, a zatim vidjeti možemo li ujediniti stav Amerikanaca i Evropljana - objasnio je.

Izuzeće od sankcija

Sjedinjene Države su prošli mjesec uvele sankcije ruskim energetskim divovima Lukoilu i Rosnjeftu te otkazale planirani summit između američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Budimpešti.

Mađarska je saopćila kako je osigurala neograničeno izuzeće od američkih sankcija na naftu i plin uvezene iz Rusije, nakon što se Orban sastao s Trampom u Bijeloj kući ranije ovog mjeseca. No, američka administracija kaže da će izuzeće trajati godinu dana.

U intervjuu je Orban izjavio da će dogovoreno izuzeće trajati dok god je on na dužnosti. Nacionalni izbori očekuju se u aprilu sljedeće godine.

- Evropa bi trebala zauzeti pristup Ukrajini na temelju evropskog interesa - napomenuo je Orban, dodajući da ga "ne zanima" pobjeđuje li Moskva ili gubi.

Jači od Rusa

Poručio je da ga "zanima budućnost evropskih naroda, među njima i budućnost Mađara", i "novi sigurnosni sistem".

- Poslijeratni sigurnosni aranžman za Ukrajinu trebao bi uključivati mirovni aranžman koji stabilizira granice, neovisno o tome jesu li međunarodno priznate ili ne. I definitivno neku vrstu demilitarizirane zone - smatra mađarski premijer.

- Osim ako se ne dogodi čudo, Rusija će nastaviti kontrolirati Donjecku oblast nakon rata. Ovo je stvarnost, sviđalo se to vama ili ne - naglasio je.

Pokušao je ublažiti strahove da će ohrabrena Rusija nakon Ukrajine napasti neku evropsku zemlju.

- Mislim da je smiješno reći da će Rusi napasti Evropsku uniju ili NATO, jednostavno zato što nisu dovoljno jaki. Mi smo puno jači - zaključio je.