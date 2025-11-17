Tramp mijenja stav o Epstinovim dokumentima: Poziva republikance da glasaju za njihovo objavljivanje

Donald Tramp (Trump), predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, pozvao je kolege republikance u Kongresu da glasaju za objavljivanje dokumenata u vezi sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), preokrenuvši svoj raniji otpor prema takvom potezu.

Zlostavljanje djevojaka

Trampova objava na mreži Truth Social uslijedila je nakon što je predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson) ranije rekao da vjeruje da bi glasanje o objavljivanju dokumenata Ministarstva pravde u slučaju Epstin trebalo da pomogne da se odbace optužbe da je Tramp imao bilo kakve veze sa Epstinovim zlostavljanjem i trgovinom maloljetnim djevojkama, piše agencija Rojters.

- Republikanci u Predstavničkom domu treba da glasaju za objavljivanje Epstinovih dokumenata, jer nemamo šta da krijemo - naglasio je Tramp te dodao:

- I vrijeme je da se završi sa ovom demokratskom prevarom koju sprovode radikalni ljevičarski fanatiki kako bi skrenuli pažnju sa velikog uspjeha Republikanske partije, uključujući našu nedavnu pobjedu u vezi sa demokratskim ‘gašenjem vlade'.

Iako su Tramp i Epstin zajedno fotografisani prije nekoliko decenija, predsjednik je rekao da su se njih dvojica razišli prije Epstinovih presuda.

Mejlovi koje je prošle nedjelje objavio jedan odbor Predstavničkog doma pokazali su da je osramoćeni finansijer vjerovao da Tramp "zna za djevojke", iako nije jasno na šta se ta fraza odnosila, piše Rojters.

Tramp, koji je nedavno odbacivao Epstinove dokumente kao demokratsku kampanju blaćenja, u međuvremenu je naložio Ministarstvu pravde da istraži veze istaknutih demokrata s Epstinom.

Dodatni dokumenti

Borba oko objavljivanja dodatnih dokumenata povezanih s Epstinom, tema na kojoj je i sam Tramp vodio kampanju, otvorila je raskol između njega i nekih njegovih saveznika u Kongresu, navodi Rojters.

Mnogi od Trampovih najodanijih pristalica vjeruju da vlada skriva osjetljive dokumente o Epstinu, osuđenom seksualnom prestupniku koji je 2019. izvršio samoubistvo u zatvoru, a koji bi mogli otkriti njegove veze s moćnim javnim ličnostima.

Kasno u petak Tramp je povukao podršku kongresmenki Maržori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) iz Džordžije, jednoj od svojih najvjernijih saveznica u Kongresu, nakon njene kritike pojedinih republikanaca, uključujući i način na koji je tretirano pitanje Epstinovih dokumenata.

Kongresmen Ro Kana, demokrata iz Kalifornije i jedan od prvobitnih sponzora peticije kojom se traži glasanje o objavljivanju dokumenata, rekao je u nedjelju da očekuje da će više od 40 republikanaca glasati za.

Republikanci imaju većinu u Predstavničkom domu, sa 219 mjesta, naspram 214 koliko imaju demokrate.