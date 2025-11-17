Stravičan prizor na auoputu: Pronađeni dijelovi tijela

Vozače na njemačkoj autocesti A45 dočekao je jeziv prizor u noći s nedjelje na ponedjeljak kada su na cesti pronađeni dijelovi ljudskog tijela.

Policiju je oko 3 sata ujutro alarmirala vozačica koja je uočila neobične predmete na cesti, a prema neslužbenim informacijama, radi se o dvije odsječene ženske ruke, piše njemački Bild.

Blokiran saobraćaj

Policijska patrola odmah je upućena na dionicu između čvorova Olpe-Süd i Freudenberg, gdje su službenici potvrdili stravične sumnje.

Autocesta je zatvorena u oba smjera, a na teren su izašli istražitelji odjela za ubistva kako bi proveli uviđaj i pretražili šire područje.

Istraga u punom jeku

Državno odvjetništvo zasad ne otkriva koliko je tačno dijelova tijela pronađeno. Ostaje nejasno kako su dospjeli na autocestu, ali prema prvim saznanjima istražitelji isključuju mogućnost da je riječ o posljedicama saobraćajne nesreće.

Autocesta A45 ponovno je otvorena za promet u jutarnjim satima, ali istraga o ovom stravičnom slučaju nastavlja se punim intenzitetom.