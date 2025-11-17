Ben Gvir ponovo šokira: Pozvao na ubistva palestinskih lidera ako UN odobri uspostavljanje Palestine

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir ponovo je izazvao osude javnosti zbog svojih izjava uoči sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se glasati o sveobuhvatnom planu za prekid vatre u Gazi.

Ben Gvir je poručio da bi "predsjednik Palestine Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) trebao biti smješten u samicu, a visoki zvaničnici Palestine trebali bi biti mete atentata ako UN odobri priznanje palestinske države".

Za razliku od ranijih verzija, u najnovijem nacrtu rezolucije prvi put se eksplicitno spominje moguća buduća palestinska država.

Nacrt predviđa višefazni proces kojim bi Gaza bila predata Međunarodnim stabilizacijskim snagama i administraciji pod nadzorom Odbora za mir, na čijem čelu bi bio američki predsjednik Donald Tramp (Trump).

Govoreći na otvaranju sastanka svoje frakcije Otzma Jehudit, Ben Gvir je izjavio da se "palestinska država ‘izmišljenog naroda’ koji sebe naziva ‘Palestincima’ nikada ne smije uspostaviti, jer oni koji je žele izgradili bi je na ruševinama Države Izrael".

Dodao je i sljedeće: "Ako ubrzaju priznavanje palestinske terorističke države, moraju se izdati naređenja za ciljana ubistva visokih zvaničnika Palestinske uprave, koji su teroristi u svakom pogledu, kao i naređenje za hapšenje Abu Mazena."

Prema njegovim riječima, za palestinskog predsjednika Abasa "spremna je samica u zatvoru Ketziot".